Israël - Hamas : les soldats de Tsahal manœuvrent dans le centre de Gaza

L'armée israélienne mène des opérations dans le centre de Gaza, non loin de l'hôpital Al Shifa. Les forces d'infanterie, de blindés et de génie de la 162ᵉ division ainsi que les forces spéciales sont entrées dans cette zone située à proximité d'écoles et de mosquées où le Hamas a installé son QG opérationnel et de renseignement.

Accrochages au sol et départs de tirs

Dans ce quartier militaire se trouvent aussi deux sites d'entraînement, des caches d'armes, des usines de production de munitions, des roquettes, des missiles antichars et des drones. Et c'est depuis cet endroit qu'a été préparé, planifié et coordonné l'attaque du 7 octobre. Le porte-parole de Tsahal a précisé que les combats étaient intenses et que 50 terroristes du Hamas ont été tués.

Lors de leur progression, les militaires ont retrouvé des documents de renseignement et ont sécurisé un certain nombre de puits et de tunnels. Ce jeudi après-midi, à trois kilomètres de la bande de Gaza, on entendait très distinctement les départs de tirs de l'artillerie israélienne qui pilonnait en continu les positions ennemies.

Ce jeudi soir encore, les accrochages se poursuivent au sol dans cette partie nord de l'enclave palestinienne.