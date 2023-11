Israël-Hamas : Tsahal manque de bras et va chercher, à l’étranger, de nouveaux combattants

L'armée israélienne resserre l'étau. Tsahal est désormais au cœur de la ville de Gaza, entre les ruines des bâtiments bombardés. Plus de 360.000 soldats de l'État hébreu sont mobilisés contre le Hamas. Parmi eux, il y a 4.000 Français, des binationaux pour la plupart, qui se sont volontairement enrôlés. C'est ce que souhaite faire le jeune Guts, sur le point d'intégrer un programme de préparation militaire, rencontré par l'envoyé spécial d'Europe 1.

Vouloir être "sous adrénaline"

À 19 ans, Guts rêve d’aventure et de sensation forte. Il a pris le chemin d'Israël pour suivre une préparation militaire. "Je ne voulais pas trop rester en France. Je voulais voir un peu le monde, voir comment ça se passait ailleurs. Je me retrouve bien dans ces moments où ton cœur bat vraiment à 300, quand tu es vraiment sous adrénaline. Je recherche un petit peu encore cette sensation et je sais qu'à l'armée, je vais la retrouver", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Une formation de huit mois

Cours d'hébreu, activités physiques, vie en communauté… La Mehina est une préparation au service militaire ouverte aux Francophones. Huit mois d’immersion pour sélectionner les futurs postulants étrangers au sein de Tsahal. "Je vais voir un peu aussi le vrai côté de la guerre parce que voir la guerre sur son téléphone, sur les écrans, c'est complètement différent que de voir des missiles passer à côté de toi. Je vais voir si je suis capable, mentalement, d'assumer ce choix. C'est pour ça que je fais cette formation, pour savoir si j'en suis capable et pour pas directement me lancer, pour ne pas être une gêne pour moi et les autres", poursuit-il.

Une pré-sélection pour les forces de défense israéliennes qui ont plus que jamais besoin de nouvelles recrues. Si tout se passe bien, Guts devrait, en juin prochain, pouvoir postuler pour intégrer les forces spéciales.