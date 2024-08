Éruption volcanique dans le sud-ouest de l'Islande, la 6e depuis décembre

Un volcan est entré en éruption jeudi soir sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande, la sixième depuis décembre, ont annoncé les autorités. "Une éruption a débuté sur le Sundhnuksgigarod", a rapporté le Bureau météorologique islandais (IMO) dans un communiqué, ajoutant que celle-ci avait commencé à 21H26 (locales et GMT) après une série de séismes. Sur les images d'un direct vidéo, de la lave et de la fumée s'échappent d'une longue fissure, illuminant la nuit.

L'IMO estime la longueur de la fissure à 3,9 kilomètres. Il y a encore une "activité sismique considérable" à l'extrémité nord de celle-ci, plus d'une heure après le début de l'éruption, a relevé l'organisation.

Des vols continuent d'être assurés

Des dizaines de personnes se sont garées sur le côté de la route principale reliant la capitale Reykjavik à l'aéroport international de Keflavik pour regarder l'éruption, selon un correspondant de l'AFP sur place. Les "vols vers et depuis l'Islande sont assurés normalement malgré l'éruption en cours", ont précisé l'aéroport et l'exploitant de plateformes aéroportuaires Isavia dans un communiqué.

Le chef de la police de la région de Sudurnes, Ulfar Ludviksson, a indiqué au site d'information islandais mbl.is que l'évacuation du village de pêcheurs voisins de Grindavik était en cours. La plupart des 4.000 habitants de cette localité avaient déjà été évacués en novembre.

Il s'agit de la sixième éruption dans la région depuis décembre. La dernière avait duré plus de trois semaines à partir de fin mai sur cette même péninsule de Reykjanes. Cette péninsule n'avait pas connu d'éruption pendant huit siècles jusqu'en mars 2021. D'autres ont eu lieu en août 2022 ainsi qu'en juillet et décembre 2023. Des volcanologues ont prévenu que l'activité sismique de la région était entrée dans une nouvelle ère. L'Islande abrite 33 systèmes volcaniques actifs, plus que dans tout autre pays européen.