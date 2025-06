Iran : Donald Trump évoque des «dégâts monumentaux» infligés aux sites nucléaires, mais la réalité semble plus nuancée

Ce dimanche, le président américain, Donald Trump, a de nouveau affirmé que les États-Unis avaient infligé des "dégâts monumentaux" aux sites nucléaires iraniens qu'ils ont bombardé. Pourtant, la réalité semble plus nuancée que ce qu'affirme Donald Trump.

Les États-Unis ont infligé des "dégâts monumentaux" aux sites nucléaires iraniens qu'ils ont bombardé, a affirmé, à nouveau, ce dimanche, le président américain Donald Trump. "Des dommages monumentaux ont été causés à tous les sites nucléaires en Iran, comme le montrent les images satellites. Destruction totale est l'expression qui convient", a écrit le président américain sur les réseaux sociaux. "Les dégâts les plus importants ont été causés bien en dessous du niveau du sol. En plein dans le mille !!!", a-t-il ajouté. Pour l'instant, la réalité semble plus nuancée que ce qu'affirme Donald Trump.

Ce dernier semble se baser sur les images satellites diffusées après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Dans les faits, le vice-président J.D Vance, lui-même, le reconnaît à l'occasion d'une interview télévisée. Washington est incapable de déterminer avec exactitude l'état des sites nucléaires iraniens.

Les experts estiment qu'il est très difficile de mesurer les dommages des sites souterrains

Personne ne sait, non plus, ce que sont devenus les 400 kilos d'uranium enrichis produits par l'Iran. Les experts interrogés par les médias américains estiment qu'il est très difficile de mesurer les dommages des sites souterrains et de déterminer si les capacités nucléaires iraniennes ont vraiment été détruites. Des images satellites précédant les frappes montraient des files de camions pouvant avoir chargé l'uranium enrichi pour le déplacer.

Il est aussi possible que les Iraniens aient bouché l'entrée des tunnels, ce qui pourrait avoir, au moins, partiellement protégé les structures souterraines. Qu'importe, Donald Trump se félicite et commence à utiliser un nouveau vocable, "Make Iran Great Again". Jusque-là, le président américain affirmait que le régime iranien n'était pas le problème. Il semble évoluer sur cette question.