États-Unis : pourquoi Donald Trump s'interroge-t-il sur l'opportunité de «virer» le patron de la banque centrale américaine ?

Le président américain Donald Trump a de nouveau férocement critiqué vendredi le patron de la banque centrale des Etats-Unis (Fed), faisant mine de s'interroger sur l'opportunité de le "virer" pour que les taux d'intérêt baissent.

Le président américain Donald Trump a de nouveau férocement critiqué vendredi le patron de la banque centrale des Etats-Unis (Fed), faisant mine de s'interroger sur l'opportunité de le "virer" pour que les taux d'intérêt baissent. "Je ne comprends pas pourquoi le conseil (des gouverneurs de la Réserve fédérale, ndlr) ne renverse pas cet abruti fini. Peut-être que je vais devoir changer d'avis sur la question de le virer", a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Donald Trump s'éstime dans l'impasse

Mercredi, la banque centrale des États-Unis a décidé à l'unanimité de laisser ses taux directeurs inchangés pour la quatrième fois de suite. Son président Jerome Powell a laissé entendre que l'institution monétaire ne devrait pas dévier rapidement de sa posture attentiste, inquiète de voir l'inflation repartir avec les droits de douane mis en place par le chef de l'État.

"Je comprends bien que mes fortes critiques à son encontre font que c'est plus difficile pour lui de faire ce qu'il devrait faire - baisser les taux - mais j'ai essayé toutes les manières", affirme Donald Trump vendredi. "J'ai été gentil, j'ai été neutre, j'ai été méchant. Gentil et neutre ne fonctionnent pas", ajoute-t-il, le traitant encore d'"idiot" et de "haïsseur de Trump qui n'aurait jamais dû être là".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une baisse des taux dès l'année prochaine ?

Donald Trump avait lui-même désigné Jerome Powell pour prendre la tête de l'institution monétaire en 2018. Son mandat s'achève dans moins d'un an. Un des candidats potentiels à sa succession est Christopher Waller, devenu gouverneur de la Fed sous le premier mandat de Donald Trump, à l'initiative de ce dernier.

M. Waller a fait entendre sa différence vendredi en plaidant pour une baisse de taux dès la prochaine réunion de la banque centrale, fin juillet.