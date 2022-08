Ukraine : au moins cinq morts dans des bombardements russes sur Kharkiv

L'ESSENTIEL

Au moins cinq personnes ont été tuées et sept autres blessées mardi dans des bombardements russes ayant visé le centre de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, ont annoncé le maire et le gouverneur régional. "Les occupants russes ont bombardé les quartiers du centre de Kharkiv. Il y a des dégâts", a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Oleg Synegoubov, évoquant un premier bilan de quatre morts et quatre blessés et appelant les habitants à se mettre à l'abri. Le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, a ensuite fait état sur Telegram d'un bilan de cinq morts et sept blessés.

Deuxième plus grande ville d'Ukraine avec près de 1,4 million d'habitants avant la guerre, Kharkiv est régulièrement bombardée par les forces russes, qui n'ont cependant jamais réussi à s'en emparer. Depuis le début de la guerre, des centaines de civils ont été tués dans la région de Kharkiv, limitrophe de la frontière russe, selon le décompte des autorités. Ces bombardements interviennent alors que les forces ukrainiennes ont annoncé lundi avoir lancé une contre-offensive dans le sud du pays, destinée à reprendre la région de Kherson, occupée par l'armée russe.

Les informations à retenir : Au moins cinq personnes ont été tuées dans des bombardements dans le centre de Kharkiv

Des "combats intenses" sont en cours dans la région de Kherson

Deux civils ont été tués et 24 blessés à Mikolaïv

"L'Ukraine est en train de reprendre ce qui est à elle et reprendra tout au final", assure Volodymyr Zelensky

La Russie a pour sa part affirmé avoir repoussé des "tentatives d'offensive"dans les régions de Kherson et de Mykolaïv

Une mission de l'AIEA est attendue à la centrale de Zaporijia

La Russie aurait du mal à renforcer les effectifs de son armée, selon Washington

"Combats intenses" dans "la quasi totalité" de la région de Kherson

Des "combats intenses" entre les forces ukrainiennes et l'armée russe se déroulent dans la "quasi totalité" de la région occupée de Kherson (sud), où les troupes de Kiev ont lancé une contre-offensive, a annoncé mardi la présidence ukrainienne. "De puissantes explosions ont eu lieu toute la journée (lundi) et toute la nuit dans la région de Kherson. De violents combats se déroulent sur la quasi-totalité du territoire de la région", a indiqué la présidence dans son briefing matinal. "Les forces armées ukrainiennes ont lancé des actions offensives dans diverses directions", a-t-elle poursuivi, affirmant avoir détruit "un certain nombre de dépôts de munitions" et "tous les grands ponts" permettant aux véhicules de traverser le fleuve Dniepr.

Les autorités ukrainiennes avaient annoncé lundi avoir lancé une contre-offensive dans cette région du Sud du pays, occupée par la Russie depuis le début du conflit en février, pour reprendre le contrôle de la ville de Kherson, qui comptait 280.000 habitants avant la guerre. Essentielle pour l'agriculture ukrainienne, cette région est aussi stratégique car limitrophe de la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en mars 2014 et utilisée comme base arrière pour l'invasion. Moscou avait cependant assuré dans la soirée lundi avoir fait "lamentablement échouer" les offensives ukrainiennes dans les régions de Kherson et celle limitrophe de Mykolaïv. Les affirmations russes comme ukrainiennes étaient invérifiables de source indépendante dans l'immédiat.

Le Kremlin a du mal à renforcer les effectifs de l'armée russe, selon Washington

L'armée russe a du mal à recruter en plein conflit avec l'Ukraine, allant chercher des volontaires jusque dans les prisons, au point que les nouveaux enrôlés sont souvent "vieux, mal en point et peu entraînés", a affirmé lundi une haute responsable du Pentagone. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné la semaine dernière d'augmenter les effectifs de l'armée russe de 10%, soit quelque 137.000 soldats d'ici janvier 2023. Mais "il est peu probable que cet effort soit couronné de succès", a déclaré à la presse cette responsable ayant requis l'anonymat, expliquant que l'armée russe à historiquement du mal à atteindre ses objectifs de recrutement.

Les États-Unis estiment que les effectifs de l'armée russe étaient inférieurs de 150.000 à l'objectif affiché d'un million d'hommes en février 2022, avant l'invasion de l'Ukraine. Depuis, la Russie a tenté d'envoyer sur le front des militaires de carrière plutôt que des conscrits, mais le conflit est coûteux en moyens humains et matériels. "La Russie a déjà commencé à recruter davantage pour constituer au moins un bataillon de volontaires par district et pour lever un Troisième corps d'armée", a-t-elle souligné. "Ils l'ont fait en supprimant la limite d'âge pour les nouvelles recrues et aussi en recrutant des prisonniers."

"On a pu observer que beaucoup de ces nouveaux enrôlés étaient vieux, mal en point et peu entraînés", a-t-elle conclu. "Tout ceci suggère que les nouvelles recrues que la Russie pourraient attirer d'ici la fin de l'année ne vont pas renforcer la puissance de combat" du pays. Après avoir échoué à prendre Kiev au début de l'intervention, les forces russes concentrent désormais leurs efforts dans l'est et le sud de l'Ukraine, où les fronts ont peu bougé ces dernières semaines. Le Kremlin s'est jusque-là gardé de procéder à une mobilisation générale, une mesure que redoutent beaucoup de Russes.

L'AIEA attendue à la centrale de Zaporijia

Contre-offensive des forces ukrainiennes et bombardements russes nourris, le sud de l'Ukraine reste dans la nuit de lundi à mardi au cœur du conflit tandis que des experts onusiens sont attendus à la centrale nucléaire de Zaporijia. La mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) doit inspecter la centrale, la plus grande d'Europe, occupée depuis début mars par les Russes et au centre de toutes les tensions. La contre-attaque ukrainienne vise pour l'essentiel à reprendre Kherson, une ville -de 280.000 habitants avant le conflit- tombée aux mains des Russes dès le commencement de la guerre le 24 février, ont annoncé des responsables locaux.

"Les forces armées ukrainiennes ont lancé leur offensive dans plusieurs zones dans le sud. Nous demandons aux habitants de Kherson de suivre les consignes de sécurité", a écrit sur Telegram le chef de l'administration régionale Yaroslav Yanuchevytch. "Aujourd'hui, il y a eu de puissantes attaques d'artillerie sur les positions ennemies (...) sur l'ensemble du territoire de la région occupée de Kherson. C'est l'annonce de ce que nous attendions depuis le printemps : c'est le début de la fin de l'occupation de la région de Kherson", située aux portes de la Crimée annexée par Moscou en mars 2014, a annoncé à la télévision ukrainienne le député Serguiï Khlan.

Il a assuré que les militaires ukrainiens avaient "l'avantage" sur le front méridional après des frappes répétées ces dernières semaines sur des ponts et un barrage sur le fleuve Dniepr, destinées à perturber la logistique des troupes russes. Le groupement militaire ukrainien "Kakhovka" a quant à lui dit observer la retraite d'une unité de combattants séparatistes prorusses de ses positions dans la région.

L'offensive a "échoué", selon Moscou

La Russie a pour sa part affirmé avoir repoussé des "tentatives d'offensive" ukrainiennes dans les régions de Kherson et de Mykolaïv, également dans le sud de l'Ukraine. "Pendant la journée (...), les troupes ukrainiennes ont fait une tentative d'offensive dans trois directions, dans les régions de Mykolaïv et de Kherson", a déclaré le ministère russe de la Défense, ajoutant qu'elle avait "lamentablement échoué" et que les Ukrainiens avaient "subi de lourdes pertes". La porte-parole du commandement "Sud" de l'armée ukrainienne, Natalia Goumeniouk, avait auparavant dit que les forces de Kiev attaquaient "dans de nombreuses directions" sur ce front afin de renvoyer les Russes sur la rive gauche du Dniepr.

Dans la nuit de lundi à mardi, ce commandement a précisé sur Facebook que la situation restait "tendue" dans sa zone d'action, soulignant que "l'ennemi a attaqué nos positions à cinq reprises, mais toutes ont été un échec". Il a par ailleurs évoqué un "bombardement massif en journée" de Mikolaïv par les Russes avec seize missiles anti-aériens S-300 qui ont provoqué des dégâts "importants" notamment sur des bâtiments d'habitation et des infrastructures de transport. Deux civils ont été tués et 24 blessés, selon cette source. Deux missiles sont tombés dans la soirée dans la région de Bachtansky, endommageant des maisons mais aucune victime n'a été signalée à ce stade, a-t-elle ajouté.

"L'Ukraine est en train de reprendre ce qui est à elle"

Toutes ces informations étaient invérifiables de sources indépendantes. "L'Ukraine est en train de reprendre ce qui est à elle et reprendra tout au final - les régions de Kharkiv, Lougansk, Donetsk, Zaporijia, Kherson, la Crimée, les eaux de la mer Noire et de la mer d'Azov (...)", a martelé dans son message quotidien du soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les bombardements russes n'ont par ailleurs pas cessé sur la ligne de front qui s'étend du nord au sud.

Les autorités locales ont notamment évoqué des frappes dans les régions de Kharkiv (nord-est), Dnipropetrovsk (centre), où elles ont fait un mort, et Mykolaïv. "Ça secouait et tout le monde est sorti en courant", a raconté à l'AFP Olga, une habitante de 40 ans de Mykolaïv après la chute d'un missile et d'une roquette dans son quartier. "Ça s'est passé en une seconde et, en une seconde, c'était le noir dans la maison", a témoigné un de ses voisins, Oleksandre Tchoula, 66 ans, dont la femme venait d'être tuée.