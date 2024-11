Incendie dans un hôpital en Inde : au moins 10 nouveaux-nés tués

Au moins dix nouveaux-nés ont été tués dans un incendie, attribué à une défaillance électrique, dans l'unité néonatale d'un hôpital à Jhansi, dans le nord de l'Inde, ont annoncé samedi les autorités locales. Le feu s'est déclaré à environ 22h30 (17h00 GMT) vendredi à l'hôpital universitaire Maharani Lakshmibai de Jhansi, dans l'Etat de l'Uttar Pradesh, à environ 450 km au sud de la capitale New Delhi.

Des images vidéo diffusées par les télévisions ont montré des lits et des murs carbonisés à l'intérieur du service, et une foule de familles angoissées attendant à l'extérieur de l'établissement. Le personnel soignant posait des perfusions sur les bébés rescapés, tous âgés de seulement quelques jours, allongés côte à côte sur un autre lit d'hôpital. "Dix enfants sont malheureusement décédés", a déclaré le numéro deux de l'Etat, Brajesh Pathak, aux journalistes qui l'interrogeaient sur l'incendie. Sept corps sur les dix ont pour l'heure été identifiés, a-t-il ajouté.

Selon le journal indien Times Now, 16 autres nouveaux-nés se trouvent dans un état critique. La chaîne NDTV a rapporté que 54 enfants se trouvaient dans l'unité de soins intensifs néonatale quand l'incendie s'est déclaré. Selon M. Pathak, un audit de sécurité de l'hôpital avait été effectué en février, suivi d'un exercice d'incendie trois mois plus tard. "La cause de l'incendie sera examinée", a-t-il ajouté. "Si des manquements sont constatés, des mesures strictes seront prises à l'encontre des responsables et personne ne sera épargné".

Un court-circuit en cause

Selon un responsable du district, Avinash Kumar, l'incendie a été causé par un court-circuit électrique dans l'unité. Les médias locaux ont cité d'autres responsables selon lesquels le feu a démarré dans une machine utilisée pour enrichir le niveau d'oxygène dans l'atmosphère de l'unité. La forte concentration de gaz combustible a permis à l'incendie de se propager rapidement et soudainement, ont-ils déclaré.

Ces décès sont "déchirants", a déclaré sur X le Premier ministre indien Narendra Modi. "Mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu leurs enfants innocents dans cette affaire. Je prie Dieu de leur donner la force de supporter cette immense perte", a-t-il ajouté. Le Premier ministre de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a annoncé que les familles affectées recevront un dédommagement de 500.000 roupies (5.620 euros) et que tous les fonctionnaires du district avaient "reçu l'ordre d'être sur le pied de guerre de mener des opérations de secours et de sauvetage".

"Je prie le Seigneur Shri Ram d'apporter le salut aux âmes défuntes et un prompt rétablissement aux blessés", a-t-il écrit sur X, en faisant référence à Ram, un des plus importants dieux hindous, également appelé Rama. Les incendies sont fréquents en Inde en raison des mauvaises pratiques de construction, de la surpopulation et du manque de respect des règles de sécurité. Fin mai, six bébés avaient trouvé la mort dans un incendie qui avait ravagé un hôpital pour enfants de New Delhi.