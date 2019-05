Inde : les nationalistes hindous revendiquent la victoire aux législatives

Les responsables nationalistes hindous au pouvoir ont revendiqué jeudi la victoire aux élections législatives indiennes, les premières tendances du dépouillement les donnant largement en tête sur leurs rivaux.

"L'Inde gagne à nouveau!", s'est exclamé sur Twitter le Premier ministre sortant Narendra Modi, qui brigue un second mandat à la tête du géant d'Asie du Sud de 1,3 milliard d'habitants. "Cette grande victoire est la victoire de la foi du peuple en cinq années de leadership progressiste et fort du Premier ministre Modi", a déclaré sur le même réseau social Amit Shah, puissant patron du Bharatiya Janata Party (BJP) et bras droit de l'homme fort de l'Inde.

Aucun siège n'a encore été officiellement attribué

À 14h45 locales (11h15 en France), le BJP était en tête du comptage des voix dans 299 circonscriptions sur 542 sièges de députés à la chambre basse du Parlement, d'après le site de la commission électorale. Si ces tendances se confirment, l'hémicycle de la Lok Sabha devrait présenter pour les cinq prochaines années une écrasante dominante safran, la couleur des nationalistes hindous. Le BJP devrait même encore y détenir seul la majorité parlementaire de 272 sièges, une situation peu courante dans l'histoire politique indienne, plutôt habituée aux larges coalitions.

Par contraste, le parti du Congrès, principale formation d'opposition, ne faisait la course en tête que dans 50 circonscriptions. Aucun siège n'a encore été officiellement attribué.