Inde : la compagnie aérienne Indigo annonce la commande de 30 gros porteurs Airbus A350

Dans sa volonté de conquérir un marché aérien à l'étranger, la compagnie indienne Indigo a annoncé ce dimanche avoir signé 30 Airbus A350-900, portant à 60 appareils sa commande de gros porteurs auprès de l'avionneur européen. Le vice-président d'Airbus chargé des ventes d'avions commerciaux, Benoît de Saint-Exupéry a salué "l'incroyable ascension d'IndiGo depuis 18 ans".

"Nous passons une commande ferme de 30 Airbus A350-900", a annoncé dimanche Pieter Elbers, le PDG d'IndiGo, une compagnie qui a vu le jour en 2006 et est déjà à l'origine du plus gros contrat en volume de l'histoire de l'aviation civile, 500 monocouloirs Airbus en 2023.

"Nous doublons nos commandes fermes d'A350 de 30 à 60 au moment où le monde de l'aviation se réunit et à New Delhi", a déclaré M. Elbers au premier jour de l'assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien (Iata) dans la capitale indienne.

Dix nouvelles destinations à l'international d'ici un an

Le vice-président d'Airbus chargé des ventes d'avions commerciaux, Benoît de Saint-Exupéry a salué "l'incroyable ascension d'IndiGo depuis 18 ans" et s'est félicité de son "partenariat" avec la compagnie qui a déjà commandé plus de 1.300 appareils à l'avionneur européen. "Vous avez démocratisé l'avion en Inde et maintenant vous voulez vous étendre à l'international", a-t-il souligné.

L'an dernier, Indigo a enregistré plus de 118 millions de passagers --surtout sur des lignes intérieures--, avec une flotte de 430 appareils, vers 100 destinations. Les A350, sont des appareils à long rayon d'action, jusqu'à 15.000 km, qui vont lui permettre "de déployer davantage ses ailes et d'étendre son réseau".

IndiGo, qui a vu le jour en 2006 et compte à ce jour une flotte de 434 appareils, entend désormais déployer ses ailes à l'étranger, a souligné vendredi M. Elbers, lors d'une conférence de presse. "Nous aurons dix nouvelles destinations à l'international d'ici un an, ce qui portera leur nombre à 50", a-t-il annoncé.

IndiGo et Airbus avaient fait sensation en juin 2023 en annonçant la plus importante commande en volume de l'histoire de l'aviation civile, avec 500 appareils de la famille A320neo, lors du salon aéronautique du Bourget. Prix catalogue théorique: 55 milliards de dollars. Au total, IndiGo a passé commande de quasiment 1.000 appareils de la famille A320, l'avion à succès d'Airbus face au Boeing 737 MAX affecté par de multiples revers.