IMAGE - Trump publie un portrait de lui habillé en pape

Donald Trump a publié vendredi sur son réseau social un portrait de lui vraisemblablement généré par l'intelligence artificielle le montrant vêtu de la tenue papale, après avoir dit qu'il "aimerait être pape" quelques jours avant le conclave au Vatican qui élira le successeur de François.

La photo en couleur diffusée sur Truth Social montre le président des Etats-Unis assis l'air solennel dans un fauteuil, le visage fermé, habillé de la soutane blanche du pape, coiffé de la mitre, arborant l'imposante croix en or autour du cou, main gauche posée sur sa cuisse et index droit levé vers le ciel. La photo, visiblement générée par l'IA selon des médias américains qui l'ont republiée sur leurs comptes sociaux, n'est accompagnée d'aucun commentaire du milliardaire républicain.

Depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier, Donald Trump sature l'espace médiatique américain et mondial avec des annonces et commentaires sur tous les sujets. Il avait blagué en début de semaine sur l'élection du prochain chef du 1,4 milliard de catholiques, une minorité religieuse aux Etats-Unis.

"J'aimerais être pape. Ce serait mon choix numéro un"

"J'aimerais être pape. Ce serait mon choix numéro un", avait-il lancé, interrogé par des journalistes sur ses préférences quant au successeur de François mort lundi de Pâques, à l'âge de 88 ans. La veille de son décès, le pape avait brièvement reçu, le dimanche de Pâques, le vice-président américain JD Vance, catholique converti et très conservateur, deux mois après les vives critiques de François contre la politique d'expulsion d'immigrés par l'administration Trump.

Il avait mis en garde contre une "crise majeure" qui "commence mal et finira mal". Quelque 20% des Américains se déclarent catholiques et des sondages de sortie des urnes avaient indiqué en novembre qu'ils avaient voté à environ 60% en faveur de Donald Trump. Une partie de cet électorat catholique, notamment originaire d'Amérique latine, exprime l'espoir qu'un pape plus conservateur succèdera à François considéré comme progressiste sur les questions sociales.

A partir du 7 mai, 133 cardinaux du monde entier, âgés de moins de 80 ans et donc habilités à élire le pape, se réuniront pour un conclave au Vatican à huis clos afin de choisir un successeur à François.