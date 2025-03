Guerre en Ukraine : Zelensky estime que Moscou n'a pas apporté de «réponse adéquate» à la proposition de trêve américaine

1.129 jours se sont écoulés depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. Tandis que les négociations patinent en Arabie Saoudite, Volodymyr Zelensky a pris la parole dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux hier. Comme à son habitude, il dresse le bilan des attaques de la nuit et a dénoncé l'attitude de la Russie.

La lenteur des négociations de paix serait due à l'attitude de la Russie, selon Volodymyr Zelensky. Le président de l'Ukraine souhaite fragiliser la position russe face à l'administration américaine qui a annoncé une fin rapide du conflit depuis l'élection de Donald Trump. Hormis un accord de trêve en mer Noire et un autre sur les infrastructures énergétiques, la promesse de campagne du président américain ne se concrétise pas.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour Volodymyr Zelensky, un arrêt temporaire des combats passe par plus de pression sur Moscou. Alors que Donald Trump insiste sur une fin rapide du conflit, les discussions indirectes entre Russes et Ukrainiens n'ont pas débouché sur un cessez-le-feu.

"La Russie doit être contrainte à la paix"

La faute à un manque de réelle pression exercée sur Vladimir Poutine selon le président ukrainien : "Les partenaires doivent comprendre qu'il s'agit de frappes russes, non seulement contre nos citoyens, mais également contre toutes les forces internationales et contre la diplomatie que nous mettons en œuvre pour mettre fin à cette guerre".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous attendons une réaction, une réaction sérieuse. Nous travaillons en vue de cette réaction qui doit être forte et d'une grande importance, surtout en Amérique, en Europe et dans le reste du monde, qui a œuvré à établir des mécanismes diplomatiques. La Russie doit être contrainte à la paix. Et il est impératif que l'on réponde enfin aux propositions américaines qui ont été trop longtemps ignorées par la Russie. Sans réponse adéquate, il est grand temps", a conclu Volodymyr Zelensky.