Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky adresse ses vœux aux Ukrainiens

2022, les premières fêtes de fin d'année en Ukraine depuis l'invasion russe. Pour l'occasion, le président ukrainien a tenu à adresser ses vœux à ses citoyens samedi soir avec un message d'espoir. Sur la vidéo, Volodymyr Zelensky est debout à l'extérieur, les bras le long du corps, le regard grave et, en arrière plan, un sapin illuminé. Un message de huit minutes dans lequel il reconnaît que cette année, ce 24 décembre ne peut pas être comme les autres. Un Noël avec un arrière goût amer.

Un message d'espoir

"Le dîner à la table familiale ne peut pas être savoureux et chaleureux. Il peut y avoir des chaises vides et nos maisons ainsi que nos rues ne peuvent pas être aussi lumineuses. On entend les cloches de Noël à travers le bruit des sirènes, des raids aériens, des coups de feu et des explosions", déclare-t-il.

Pendant toute sa prise de parole, il évoque la guerre, les bombes. Cette guerre qui ne fait pas de trêve pendant les fêtes. Samedi encore, une frappe russe sur le marché de Kherson a fait au moins dix morts et 55 blessés, selon le gouverneur de la région. Alors le président ukrainien a aussi souhaité glisser un message d'espoir. "Nous chanterons des chants de Noël plus gais que jamais, plus fort que le bruit d'un générateur. Nous entendrons les voix et les vœux des proches dans nos cœurs. Même si les services de communication et l'Internet sont en panne", souligne le chef d'Etat ukrainien.

Volodymyr Zelensky a appelé les Ukrainiens à ne pas baisser la garde, à se battre face à Moscou pendant l'hiver, juste avant de leur souhaiter un Joyeux Noël.