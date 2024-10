Guerre en Ukraine : Pyongyang va fournir «12.000 soldats» à Moscou, selon Yonhap

"Le Service national de renseignements (NIS) a déclaré avoir appris que le Nord avait récemment décidé d'envoyer quatre brigades de 12.000 soldats, y compris des forces spéciales, pour la guerre en Ukraine", a indiqué Yonhap. Les renseignements sud-coréens, contactés par l'AFP, n'ont pas confirmé ces informations.

"Le déploiement des troupes nord-coréennes a déjà commencé", a précisé une source interne aux renseignements, citée par Yonhap. À mesure que les relations entre Pyongyang et Séoul se sont dégradées ces derniers mois, la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, s'est rapprochée de la Russie, alliée de longue date du régime nord-coréen.

10.000 soldats pour soutenir la Russie selon Zelensky

Le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite exceptionnelle à Pyongyang en juin cette année, à l'occasion de laquelle les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle dont les détails n'avaient pas été dévoilés. La Corée du Sud accuse depuis longtemps le Nord de fournir des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine, ce qui constituerait une violation des sanctions imposées par l'ONU aux deux pays.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a présidé vendredi une réunion d'urgence pour discuter des liens de plus en plus étroits entre les deux pays, vus comme une menace grandissante. Le soutien croissant de Pyongyang à la guerre menée par Moscou en Ukraine, qui va "au-delà du transfert de matériel militaire et se traduit par des déploiements de troupes", représente "une menace importante pour la sécurité non seulement de notre pays mais aussi de la communauté internationale", a souligné le bureau de la présidence sud-coréenne dans un communiqué.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré précédemment disposer d'informations des renseignements selon lesquelles la Corée du Nord entraînait quelque 10.000 soldats pour soutenir la Russie dans sa camapgne militaire contre Kiev.

"L'armée nord-coréenne s'est principalement entraînée de façon isolée"

Le Kremlin a démenti la semaine dernière les informations émanant de Kiev et Séoul indiquant que des soldats nord-coréens prêtent main forte en Ukraine à l'armée russe, qui reçoit des munitions et des missiles venant de Pyongyang selon les Occidentaux.

La Corée du Nord a un intérêt à envoyer des troupes combattre en Ukraine, juge Hong Sung-pyo, chercheur à l'Institut coréen des affaires militaires. "L'armée nord-coréenne s'est principalement entraînée de façon isolée", en utilisant "des armes obsolètes, et manque d'expérience à l'étranger", a-t-il déclaré. Le Nord considère probablement l'Ukraine "comme un conflit dont il peut tirer des renseignements précieux", "même si cela signifie risquer la vie de ses propres citoyens", a-t-il poursuivi.