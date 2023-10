Guerre en Ukraine : la Russie prête à exporter une grande quantité de céréales malgré les sanctions occidentales

Le président russe Vladimir Poutine a assuré vendredi que la Russie conservait un "potentiel très élevé" d'exportations de céréales malgré les sanctions occidentales prises pour punir l'attaque contre l'Ukraine de février 2022. "L'année dernière, comme vous le savez, nous avons eu une récolte record et historique de 158 millions de tonnes. Cette année, elle sera aussi très grande, avec déjà plus de 130 millions", a-t-il déclaré.

50 à 60 millions de tonnes de céréales

"La Russie va probablement garder sa place de premier exportateur mondial de blé. Nos exportations de céréales, comme l'année dernière, dépasseront les 50/60 millions de tonnes", a dit le président russe. Vladimir Poutine s'exprimait à Bichkek, au Kirghizistan, lors d'un sommet réunissant plusieurs dirigeants de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), une alliance d'ex-républiques soviétiques. "Nos amis et collègues dans le cadre de la CEI ont des besoins (en céréales russes, NDLR), tout cela sera satisfait", a affirmé Vladimir Poutine.

Début septembre, il avait annoncé que la Russie allait livrer "dans les prochaines semaines" des céréales gratuites à six pays africains, sans les nommer. Parallèlement, la Russie affirme que l'exportation sur le marché international de ses produits agricoles et engrais est entravée par les sanctions occidentales.

Pour cette raison, le Kremlin a quitté en juillet l'accord céréalier négocié sous l'égide de la Turquie et de l'ONU à l'été 2022 et qui visait à permettre les exportations céréalières via les ports ukrainiens sur la mer Noire.