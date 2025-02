Guerre en Ukraine : Kiev «ne pouvait pas gagner» face à la Russie, estime Pierre Lellouche

L'ancien ministre et spécialiste des questions internationales, Pierre Lellouche, était l'invité de La Grande interview ce mardi. Au micro de Sonia Mabrouk, il est revenu sur l'avancée des négociations pour stopper le conflit ukrainien. Une guerre qui aurait pu être évitée, juge l'écrivain, et qui assure que Kiev "ne pouvait pas gagner" face à la Russie.



La paix en Ukraine va-t-elle devenir réalité ? Après trois ans de conflit, les États-Unis, avec l'arrivée de Donald Trump, multiplient les discussions avec la Russie. Objectif : tenter de trouver un accord pour "favoriser une paix durable", insiste le nouveau locataire de la Maison Blanche.

Lors de sa visite à Washington, Emmanuel Macron a, lui aussi, déclaré qu'une "trêve" pouvait voir le jour "dans les semaines à venir". Une nouvelle qui devrait satisfaire les soldats ukrainiens, épuisés par trois ans de guerre. Invité ce mardi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, l'ancien ministre Pierre Lellouche estime que cette guerre "aurait pu être évitée", insistant sur le fait que "l'Ukraine ne pouvait pas gagner la guerre".

Les Américains, grands gagnants du conflit ?

"Dès 2022, le chef de l'État-major américain a dit que l'Ukraine devait prendre son gain et qu'il vallait mieux négocier maintenant avant qu'il ne soit trop tard", explique l'écrivain face à Sonia Mabrouk. Presque deux ans plus tard, "on se retrouve dans une situation bien pire puisque les territoires (à la frontière avec la Russie à l'est du pays ndlr) sont perdus, le pays est ravagé et on compte près d'un million de tués et blessés des deux côtés... C'est monstrueux", regrette Pierre Lellouche.

"Donc effectivement, moi, je dis comme Trump : il faut arrêter le massacre", conclut-il au micro d'Europe 1, soulignant toutefois que les Américains seront en réalité les grands gagnants de ce conflit. "Les Américains ont vendu des dizaines de milliards de dollars d'armes. Ils ont remplacé le gaz russe que les Européens n'achètent plus, à la place, ils vendent du gaz liquéfié américain quatre fois plus cher. Ils ont saigné l'armée russe sans perdre un seul soldat, en laissant la note du boucher aux Ukrainiens parce que ce sont eux qui ont payé le prix du sang", conclut Pierre Lellouche.