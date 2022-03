Guerre en Ukraine : la Russie dit avoir détruit la plus grande réserve de carburant de l'armée

L'ESSENTIEL

Après un marathon diplomatique hors du commun à Bruxelles, le président américain Joe Biden se rend ce vendredi en Pologne, dans une ville proche de la frontière ukrainienne, montant en première ligne de l'engagement occidental contre l'invasion lancée par Moscou, qui ressemble de plus en plus à une guerre d'usure.

Environ 300 morts redoutés dans la frappe du théâtre de Marioupol

Environ 300 morts sont redoutés dans le théâtre de Marioupol bombardé par l'aviation russe le 16 mars alors que des centaines de personnes y étaient abritées, a annoncé ce vendredi la mairie de la ville, citant des témoins.

"Des témoins ont des informations selon lesquelles environ 300 personnes sont mortes au théâtre dramatique de Marioupol à la suite d'un bombardement par un avion russe. Jusqu'au bout, on ne veut pas croire à cette horreur. Jusqu'au bout, on veut croire que tout le monde est sauf. Mais les témoignages de ceux qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment de cet acte terroriste disent le contraire", écrit la mairie de Marioupol sur son compte Telegram.

La Russie affirme avoir détruit la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne

La Russie a affirmé ce vendredi avoir détruit la veille la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne près de Kiev avec des missiles de croisière. "La plus grande réserve de carburant qui restait à l'armée ukrainienne, qui servait à approvisionner les unités dans la partie centrale du pays, a été détruite", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov dans un communiqué.

Joe Biden se rend en Pologne

Joe Biden est attendu dans la ville polonaise de Rzeszow, à environ 80 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, seconde étape de son voyage en Europe. Arrivant de Bruxelles, il sera reçu par le président polonais Andrzej Duda à l'aéroport de cette ville située à deux heures et demie de route de Lviv, principale ville de l'ouest de l'Ukraine, où affluent les réfugiés.

Il recevra ensuite un briefing sur "la réponse humanitaire afin d'apaiser la souffrance des civils en Ukraine et de répondre au flux croissant de réfugiés qui fuient la guerre que (Vladimir) Poutine a choisie", a précisé la Maison Blanche.

Joe Biden ira également à la rencontre de soldats américains positionnés dans cette région, faisant partie des plus de 100.000 militaires américains actuellement présents en Europe. Il se rendra ensuite à Varsovie, où il prononcera un discours "sur les efforts unis du monde libre pour soutenir le peuple ukrainien" et "tenir la Russie responsable de sa guerre brutale", selon la Maison Blanche.

"Réponse" de l'Otan

Joe Biden a promis jeudi à Bruxelles pour la première fois une "réponse" de l'Otan dans le conflit en Ukraine si la Russie y recourait à l'arme chimique. Dans cette situation, les Occidentaux ont jugé très crédible le risque d'une attaque chimique. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a par ailleurs fait part jeudi soir de son "inquiétude" après avoir été informée par les autorités ukrainiennes de bombardements de la ville où vit le personnel du site de Tchernobyl.

Sur le front économique, les pays du G7 et de l'Union européenne vont sanctionner toute transaction impliquant les réserves d'or de la Russie, pour éviter que Moscou ne contourne ainsi les mesures d'isolement financières prises par les Occidentaux. Le président français Emmanuel Macron s'est de son côté refusé à préciser si l'Otan avait défini des "lignes rouges" susceptibles de déclencher une intervention.

Menaces chimique et nucléaire: l'Otan équipe l'Ukraine

L'Otan va également fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires, a annoncé le secrétaire général de l'Alliance. Quatre nouveaux groupements tactiques vont être déployés en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie et en Slovaquie pour renforcer les défenses de l'Otan sur son flanc oriental.

Plus de 100.000 militaires américains sont actuellement présents en Europe et plus de 40.000 soldats sont sous commandement direct de l'Otan dans la partie est de l'Alliance. Le président ukrainien accuse la Russie d'utiliser des "bombes au phosphore". Et pour lui, "le risque d'une utilisation à grande échelle d'armes chimiques par la Russie en Ukraine est bien réel".

Risques de pénuries alimentaires

Les Occidentaux se sont également concertés jeudi pour répondre aux risques de pénuries alimentaires mondiales, l'Ukraine et la Russie étant deux exportateurs majeurs de blé. "Les pénuries alimentaires vont se concrétiser", a mis en garde le président américain après des sommets du G7 et de l'Otan, assurant que les Etats-Unis comme le Canada allaient augmenter leurs exportations en conséquence.

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient consacrer 11 milliards de dollars (environ 10 milliards d'euros) ces cinq prochaines années pour répondre aux menaces sur la sécurité alimentaire dans le monde, tandis que la France a proposé un plan d'urgence au niveau de l'UE et du G7.

La bataille s'intensifie

En Ukraine, la situation de la ville de Marioupol, sur la mer d'Azov, lourdement bombardée, se dégrade encore, les Ukrainiens dénonçant la déportation "en masse" d'habitants vers la Russie. Le maire de Marioupol, Vadim Boychenko, a avancé jeudi soir sur Telegram un dernier bilan de 15.000 habitants emmenés "de force" à bord de bus, ainsi que "la confiscation des passeports ukrainiens" d'habitants coincés sur place.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov affirme de son côté que sa milice paramilitaire, qui combat aux côtés de l'armée russe, a pris la mairie de cette ville portuaire stratégique. Une information impossible à confirmer de source indépendante, et l'armée ukrainienne assure que Marioupol n'est pas encore tombée.

L'offensive se poursuit ailleurs dans le pays, après des frappes meurtrières jeudi à Kharkiv, deuxième ville du pays, et à Longansk, et des accusations de bombes au phosphore à Roubijné. La bataille s'intensifie sur le front de la capitale où les lance-roquettes ukrainiens répondent à l'artillerie russe.

"L'ennemi tentera probablement de reprendre les opérations offensives en direction des villes de Brovary et Boryspil afin de bloquer Kiev par l'est", ajoute l'état-major des forces armées ukrainiennes dans son dernier bulletin.

L'armée ukrainienne affirme aussi qu'en mer d'Azov, le navire russe "Saratov", destiné à une opération de "débarquement", "a été détruit lors de l'attaque contre le port occupé de Berdiansk". Deux autres navires russes de débarquement, le "Caesar Kunikov" et le "Novotcherkassk", ont aussi été "endommagés", selon Kiev.

Dans sa dernière vidéo publiée sur Facebook, dans la nuit de jeudi à vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, retranché à Kiev, rend hommage à "l'opposition héroïque du peuple ukrainien face à l'invasion militaire russe". En un mois de guerre, des milliers d'Ukrainiens ont été tués, dont 121 enfants, 6,5 millions ont dû quitter leur maison, et plus de 4.300 d'entre elles ont été détruites, selon un dernier bilan du président Zelensky.