Guerre en Ukraine : des chars T90M en masse pour le Donbass, le Kremlin affiche ses intentions

C’est une décision qui en dit long sur la volonté de l’état-major russe dans le Donbass. Après avoir ressorti le parc blindé des années soviétiques en espérant qu’il suffirait pour gagner, c’est un coup de massue à venir dans la guerre en Ukraine : 200 chars lourds T90M seraient en route vers le front, envoyés par le Kremlin dans la république indépendantiste de Louhansk selon la chaine russe NTV. C’est l’équivalent de la totalité du parc de chars Leclerc français. Le T90M est le char russe le plus moderne en activité.

2.000 kilomètres avant le front

Dans une vidéo tournée à la sortie de l'usine Ouralwagonzavod de Nijni Tagil, au cœur des montagnes de l’Oural, on voit une antique locomotive diesel tirer péniblement des dizaines de wagons plateaux. À leur bord, sous les bâches des T90M. À partir de Nijni-Tagil, il reste plus de 2.000 kilomètres aux trains à parcourir jusqu’au front, largement le temps pour les Russes d’organiser leur offensive avec ses chars modernes et le temps pour les Ukrainiens de se préparer à faire face. Car il y a déjà des T90M sur le front ukrainien, plus d’une trentaine ont été détruits, certains capturés dont l’un intact, une prise de guerre des Ukrainiens importante pour décrypter le mode de fonctionnement de l’armement russe. Mais une arrivée massive de ces engins pour épauler le matériel plus ancien déjà sur place peut changer la donne dans la région de Bakhmout, à l'est du pays.

Une artillerie de pointe

Ces chars T90M tireraient à 5 kilomètres avec leur canon de 125 millimètres, ils résisteraient à certains missiles comme le Javelin américain, très utilisé sur le terrain par les troupes de Kiev. Avec ces énormes renforts, l’intention de l’état-major russe est affichée clairement : en fournissant de tels moyens à ses troupes, et en supposant que les équipages soient bien formés, ces chars redoutables auraient pour objectif la conquête définitive du Donbass. Et ainsi permettre ainsi au Kremlin d’afficher au plus vite une victoire décisive dans le conflit alors que Vladimir Poutine a reconnu que ce dernier est "long".