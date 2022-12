Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine reconnaît que le conflit est «long»

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu mercredi que le conflit en Ukraine était "long", tout en vantant des "résultats significatifs" en référence à l'annexion qu'il revendique de quatre régions ukrainiennes. "Bien sûr, c'est un long processus", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion retransmise à la télévision avec son Conseil pour la société civile et les droits de l'Homme, une assemblée pro-Kremlin.

L'offensive lancée en février était censée se solder par une victoire russe éclair, mais l'armée ukrainienne, galvanisée par les armes occidentales, a forcé la Russie à renoncer au printemps à prendre Kiev, puis à l'automne à se replier dans plusieurs autres régions.

L'armée russe a battu en retraite à Kherson

Répondant à l'un de ses interlocuteurs, Vladimir Poutine a noté mercredi que "l'apparition de nouveaux territoires" était un "résultat significatif pour la Russie". "La mer d'Azov est devenue une mer intérieure, c'est une chose sérieuse", a-t-il proclamé, en référence à cette mer bordant la Russie et le sud-est de l'Ukraine dont Moscou contrôle désormais tout le rivage.

Le président Poutine faisait aussi référence aux quatre régions ukrainiennes dont il a revendiqué l'annexion fin septembre, bien que la Russie ne les contrôle qu'en partie et que les combats y fassent rage avec les forces de Kiev. Ce mois-ci, l'armée russe a même dû battre en retraite de Kherson, la capitale de la région éponyme que Moscou considère pourtant comme sienne.

77.000 réservistes déployés au combat

Le Kremlin avait toujours nié que son offensive contre l'Ukraine était destinée à conquérir de nouveaux territoires, affirmant vouloir défendre les populations russophones et mettre fin à l'alliance entre Kiev et l'Occident. Quelques minutes plus tôt, au cours de cette même réunion en visio-conférence, Vladimir Poutine est revenu sur la mobilisation de 300.000 réservistes des civils donc, relevant que seule une moitié était dans l'immédiat déployé en Ukraine.

"Sur 300.000 de nos combattants mobilisés, nos hommes, nos défenseurs de la Patrie, 150.000 se trouvent dans la zone d'opération", a déclaré le dirigeant russe, précisant que 77.000 sont déployés directement au combat. Les 150.000 autres sont toujours en formation en Russie. Après une série de revers, le Kremlin était revenu sur ses promesses initiales et a décrété le 21 septembre la mobilisation de ces réservistes pour les envoyer au front. Vladimir Poutine a une nouvelle fois promis mercredi qu'il n'y aurait pas de seconde vague de mobilisation.