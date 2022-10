Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la prise de parole de Volodymyr Zelensky au G7

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a martelé mardi que Vladimir Poutine avait encore les moyens d'une "escalade", appelant ses homologues du G7 à aider à la création d'un bouclier aérien pour arrêter les frappes russes qui pleuvent sur son pays depuis deux jours. "Le dirigeant russe, qui est en fin de règne, a encore les moyens d'une escalade", a déclaré le président ukrainien lors d'une réunion virtuelle d'urgence des dirigeants des pays du G7, selon le texte en anglais de son discours diffusé par la présidence ukrainienne.

"Je vous demande de renforcer l'effort général pour aider financièrement à la création d'un bouclier aérien pour l'Ukraine", a-t-il dit, estimant que "des millions de personnes seront reconnaissantes au G7 pour une telle assistance". Le président ukrainien a également accusé mardi Moscou de vouloir entraîner le Bélarus dans le conflit et a réclamé "une mission d'observateurs internationaux stationnée à la frontière entre l'Ukraine et le Bélarus pour y surveiller la situation sécuritaire".

La Biélorussie, bientôt acteur majeur du conflit ?

"La Russie tente d'entraîner directement le Bélarus dans cette guerre", a-t-il dénoncé. Lundi, Minsk avait annoncé la création d'une force militaire commune avec son allié russe et accusé Kiev de fomenter une attaque contre le Bélarus, laissant craindre son intervention directe dans le conflit en Ukraine.

"L'Ukraine n'a pas prévu et ne prévoit pas d'actions militaires contre le Bélarus", a répété mardi Volodymyr Zelensky. Le dirigeant ukrainien a aussi de nouveau appelé ses alliés occidentaux à renforcer les sanctions contre Moscou et l'aide militaire à l'Ukraine après deux journées de bombardements d'ampleur par l'armée russe.

"Il ne peut pas y avoir de dialogue avec ce dirigeant russe"

Le dirigeant ukrainien a comptabilisé "plus d'une centaine de tirs de missiles en moins de deux jours contre des civils et des infrastructures civiles". "La Russie veut provoquer le chaos en Ukraine et dans l'ensemble du monde démocratique, et utilise donc tout: des frappes de missiles à la saisie d'une centrale nucléaire, des menaces de catastrophe nucléaire, du sabotage contre les infrastructures en Europe à une tentative délibérée de détruire les installations énergétiques ukrainiennes", a-t-il dénoncé.

Moscou affirme de son côté avoir touché des infrastructures énergétiques ukrainiennes dans plusieurs régions, en représailles de la destruction partielle du pont de Crimée samedi et après plusieurs échecs sur le terrain militaire. Volodymyr Zelensky a enfin répété à ses homologues du G7 qu'il ne souhaitait pas négocier avec son homologue russe, Vladimir Poutine : "Il ne peut y avoir de dialogue avec ce dirigeant russe qui n'a pas d'avenir", a-t-il lancé.