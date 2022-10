Guerre en Ukraine : qui est Sergueï Sourovikine, nouveau chef de «l'opération spéciale» russe ?

Le chef de l'opération militaire spéciale en Ukraine a un nouveau visage. Le gouvernement russe a désigné le général Sergueï Sourovikine pour prendre sa tête, a révélé ce samedi l'agence de presse russe TASS. Le général dirigeait jusqu'alors le groupement de forces Sud en Ukraine et occupait auparavant le poste de commandant des forces russes en Syrie.

Le général aura pour mission de mener le "groupement combiné de troupes dans la zone de l'opération militaire spéciale" en Ukraine. L'homme de 55 ans, père de deux filles, est un vétéran de la guerre civile au Tadjikistan qui a eu lieu dans les années 1990, de la deuxième guerre de Tchétchénie au cours des années 2000 ainsi que de l'intervention russe en Syrie initiée en 2015. Il avait été condamné en 1995 à une peine d'emprisonnement pour trafic d'armes (et finalement relaxé). Plus tôt en 1991, pendant six mois, pour avoir causé la mort de trois manifestants opposés au putsch visant à renverser Mikhaïl Gorbatchev en envoyant 12 blindés de combat. Avant de prendre la tête de l'opération spéciale en Ukraine, il dirigeait le groupement de forces "Sud" en Ukraine.

Des "actes de torture et d'humiliation"

Comment est-il perçu en Occident ? Selon le ministère britannique de la Défense, Sergueï Sourovikine est un général "notoirement corrompu et brutal, même selon les normes de l'armée russe". Interrogé par le journal Le Figaro, Dimitri Minic, spécialiste de l'armée russe au Centre Russie/NEI de l'Ifri, rapporte que ses hommes ont commis "des actes de torture et d'humiliation" lors de la seconde guerre de Tchétchénie en 2004-2005. Un rapport publié par la Jamestown Foundation rapporte que sa "brillante carrière" se caractérise par un "empressement à exécuter vigoureusement tous les ordres" qui lui sont demandés.

Quelles ont été les premières décisions militaires de Sergueï Sourovikine ? L'homme a intensifié la violence du conflit, ordonnant des frappes sur cinq villes ukrainiennes ce lundi 10 octobre : Kiev, Lviv, Ternopil, Dnipro et Zaporijjia ont été frappées de missiles et de drones.

Sourovikine succèderait au "boucher de Syrie"

Selon les rumeurs, il succèderait ainsi au général Alexandre Dvornikov. Une simple hypothèse : habituellement, le Kremlin n'annonce pas officiellement la nomination de ses officiels. Dvornikov a un profil similaire à celui de Sourovikine : il a connu de nombreux conflits et a joué un rôle central dans la défense russe pour avoir mené les opérations militaires en Syrie et en Tchétchénie - on le surnommait alors "le boucher de Syrie".

En 2015, il avait contribué à la destruction de la ville d'Alep. Dans le conflit, au cœur du mouvement du Printemps arabes, la Russie affichait sa proximité avec le leader Bachar el-Assad. En 2016, Alexandre Dvornikov sera décoré de la médaille de Héros de la Russie par Vladimir Poutine pour ses exploits, qui ont essuyé peu de pertes de soldats russes. Son successeur Sergueï Sourovikine recevra-t-il les mêmes lauriers ?