Le G7 bousculé par les affrontements entre Israël et l'Iran, Emmanuel Macron tente de défendre sa position auprès de ses alliés

Alors que les affrontements se multiplient entre Israël et l'Iran, les pays du G7 ont appelé à la désescalade dans la région, tout en reconnaissant le droit de l'État hébreu à se défendre. De son côté, Emmanuel Macron martèle l'arrêt des combats.

Face au conflit qui oppose l'Iran et Israël, le G7 se positionne. Les sept pays les plus influents se sont entendus pour appeler à "une désescalade" au Moyen-Orient, alors que Téhéran et l'État Hébreu se sont échangés pour la cinquième nuit de suite des tirs de missiles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais en parallèle, Emmanuel Macron défend sa position et martèle ce message auprès des autres dirigeants. "Il est absolument essentiel que toutes les frappes de part et d'autre qui se font contre des infrastructures énergétiques, administratives, culturelles et encore plus contre la population, cessent. Rien ne les justifie, rien, elles sont absolument intolérables", insiste le chef de l'État face aux journalistes.

"Je pense que les peuples sont souverains"

Le président de la République estime que la chute du régime de Téhéran ne doit pas être un objectif pour Israël. "Je pense que tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, qu'on sauve un pays malgré lui-même ou contre lui-même, se sont toujours trompés. Je pense que les peuples sont souverains, ils changent leur dirigeant par eux-mêmes et que tous ceux qui ont voulu par le passé changer des régimes par des frappes ou des opérations militaires ont commis des erreurs stratégiques", alerte-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Emmanuel Macron, qui ne peut que constater le départ de Donald Trump puisque le président américain a quitté prématurément ce sommet afin de rentrer à Washington. Donald Trump ne verra donc pas Volodymyr Zelensky mercredi, alors que Paris essaie toujours de convaincre la Maison Blanche d'acter de nouvelles sanctions contre la Russie.