L'Ukraine dit avoir repris jusqu'à deux kilomètres autour de Bakhmout, épicentre des combats

"L'ennemi a subi des pertes humaines importantes. Nos forces de défense ont progressé de deux kilomètres près de Bakhmout", a affirmé Ganna Malyar dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. "Nous n'avons perdu aucune position dans Bakhmout cette semaine", a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense à l'annonce de l'avancée des forces ukrainiennes à Bakhmout, épicentre des combats depuis plusieurs semaines dans l'est de l'Ukraine.

Ces déclarations interviennent après qu'un autre haut responsable militaire ukrainien a déclaré mercredi que les forces russes avaient reculé de certaines zones proches de Bakhmout suite à des contre-attaques des forces de Kiev.

Mais la Russie a nié jeudi soir toute percée de ses défenses par les forces ukrainiennes. "Les déclarations diffusées par des chaînes Telegram individuelles sur des 'percées des défenses' qui auraient eu lieu dans diverses parties de la ligne de contact ne correspondent pas à la réalité", a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Le ministère russe n'a cependant pas mentionné les informations faisant état d'un recul russe près de Bakhmout, se contentant d'indiquer que "des détachements d'assaut continuent de libérer la partie Ouest" de la ville où sont situées les dernières poches ukrainiennes. Le groupe paramilitaire russe Wagner, qui dirige l'assaut terrestre de Moscou contre Bakhmout, s'est récemment plaint de pénuries de munitions et a menacé de se retirer s'il ne reçoit davantage de soutien de Moscou.

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), basé aux États-Unis, a indiqué vendredi dans une analyse que Kiev avait "probablement percé certaines lignes russes lors de contre-attaques près de Bakhmout". La bataille pour Bakhmout (environ 70.000 habitants avant la guerre), ville dévastée et contrôlée à environ 80% par les forces russes, est la plus longue et la plus meurtrière depuis le début de l'invasion russe lancée en février 2022.

Le représentant spécial de la Chine va se rendre en Ukraine

La Chine a indiqué vendredi qu'elle enverra à partir de lundi un représentant spécial en Ukraine, Russie et dans d'autres nations européennes afin d'y discuter d'un "règlement politique" de la guerre en Ukraine.

"À partir du 15 mai, l'ambassadeur Li Hui, représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires eurasiatiques, se rendra en Ukraine, Pologne, France, Allemagne et Russie afin de s'entretenir avec chacune de ces parties d'un règlement politique de la crise ukrainienne", a indiqué devant la presse Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Prolongation de l'accord sur les céréales ukrainiennes

La prolongation de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes est proche d'être conclue, a affirmé le ministre turc de la Défense Hulusi Akar selon un communiqué transmis vendredi par son ministère. "On se dirige vers la conclusion de la prolongation de l'accord sur les céréales", a affirmé Hulusi Akar lors d'un discours jeudi rendu public vendredi.

La Turquie est parvenue depuis le début du conflit à maintenir des relations avec l'Ukraine et la Russie. Ankara a été l'un des acteurs clés de la conclusion de l'accord dit de la mer Noire, signé le 22 juillet dernier pour 120 jours par l'ONU, l'Ukraine, la Russie et la Turquie. L'accord a permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre et a été reconduit pour quatre mois. Il arrive à expiration le 18 mai et la Russie n'a pas donné son aval à un troisième renouvellement.

Les États-Unis et le Royaume-Uni avaient appelé conjointement mardi à la prolongation de l'accord, dénonçant le fait que la Russie continue d'user de la nourriture "comme d'une arme". La Russie dénonce la non application d'un deuxième accord avec l'Ukraine pour permettre ses propres exportations de céréales et d'engrais. Moscou se plaint de ne pas pouvoir vendre sa production et ses engrais en raison des sanctions occidentales touchant notamment les secteurs financiers et logistiques. L'Ukraine est l'un des principaux producteurs de céréales au monde.