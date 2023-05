L'Ukraine revendique des contre-attaques à Bakhmout ayant fait reculer les Russes

L'ESSENTIEL

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré jeudi dans un entretien à la BBC que son armée avait encore besoin de temps pour préparer une contre-offensive d'ampleur largement attendue contre les forces russes. "Avec (ce que nous avons) nous pouvons aller de l'avant et réussir. Mais nous perdrions beaucoup de monde. Je pense que c'est inacceptable. Donc nous devons attendre. Nous avons encore besoin d'un peu de temps supplémentaire", a déclaré Volodymyr Zelensky selon la BBC.

"Les préparatifs touchent à leur fin"

L'armée ukrainienne a entraîné de nouvelles forces et accumulé des munitions et du matériel fournis par les pays occidentaux qui sera, selon des analystes, la clef pour reprendre aux forces russes les territoires occupés. Le calendrier pour que Kiev lance ses efforts afin de reprendre du terrain dans les régions de Donetsk et Lougansk (Est) ainsi que de Kherson et Zaporijjia (Sud) demeure une question ouverte.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a déclaré fin avril que "les préparatifs touchent à leur fin". "L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts", a-t-il affirmé au cours d'une conférence de presse. "Quand Dieu le voudra, (quand il y aura) la météo et la décision des commandants, on le fera".

Mais il avait ajouté que les puissants chars Abrams promis par les États-Unis "n'auront pas le temps de participer à cette contre-offensive", leur livraison à l'Ukraine ne devant intervenir que fin 2023. Mercredi, un haut responsable militaire ukrainien a affirmé que les forces de Kiev ont mené des contre-attaques à Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'Est de l'Ukraine, et forcé les troupes russes à reculer en certains endroits.

Contre-attaques de l'Ukraine à Bakhmout

Un haut responsable militaire ukrainien a affirmé mercredi que les forces de Kiev ont mené des contre-attaques à Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, et forcé les troupes russes à reculer en certains endroits. La bataille pour Bakhmout, ville dévastée et aujourd'hui contrôlée à près de 95% par les forces russes, est la plus longue et la plus meurtrière depuis le début de l'invasion russe lancée en février 2022.

Si les troupes russes, et en premier lieu les combattants du groupe paramilitaire Wagner, ont progressivement et lentement gagné du terrain ces derniers mois à Bakhmout, la résistance ukrainienne à l'ouest de la ville reste acharnée. "Nous menons des contre-attaques efficaces. Dans certaines zones du front, l'ennemi n'a pas pu résister à l'assaut des défenseurs ukrainiens et s'est retiré à une distance allant jusqu'à deux kilomètres", a affirmé sur Telegram Oleksandre Syrsky, commandant des forces terrestres de l'armée ukrainienne.

Selon lui, les combattants de Wagner sur place ont été remplacés en certains endroits par des unités de l'armée régulière russe, moins bien préparées. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, a elle assuré sur Telegram que les troupes de Kiev n'avaient "pas perdu une seule position à Bakhmout au cours de la journée" écoulée. Ces affirmations étaient invérifiables de source indépendante dans l'immédiat. "Nos forces de défense tiennent le front de manière fiable et empêchent l'ennemi d'avancer. La bataille pour Bakhmout se poursuit", a ajouté Oleksandre Syrsky.

Côté Russes, le patron de Wagner dénonce un manque de munitions

Le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, en conflit ouvert avec l'état-major russe, avait accusé mardi les soldats de l'armée régulière russe d'avoir fui leurs positions à Bakhmout. Evguéni Prigojine s'était plaint à plusieurs reprises d'un manque de munitions pour ses hommes, accusant la hiérarchie militaire russe de provoquer à dessein cette pénurie et menaçant de se retirer de Bakhmout si la situation n'était pas réglée.

Mercredi, Evguéni Prigojine a une nouvelle fois affirmé que ses hommes ne recevaient pas assez de munitions, faute desquelles l'armée ukrainienne sera en mesure de "détruire Wagner" à Bakhmout. "Il existe un risque sérieux d'encerclement de Wagner à Bakhmout en raison de l'échec des flancs", qui sont tenus par des troupes régulières de l'armée russe, a-t-il assuré, cité par son service de presse sur Telegram.

"Déjà les flancs craquent et s'effondrent", s'est-il alarmé, accusant l'état-major russe de vouloir "réduire artificiellement le potentiel de combat" de Wagner par "peur de la concurrence interne".