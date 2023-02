Guerre en Ukraine : à Kiev, le scepticisme ressenti envers la France semble avoir disparu

L'Ukraine obtiendra-t-elle les nouvelles armes lourdes qu'elle réclame ? Emmanuel Macron s'est exprimé ce jeudi soir à Bruxelles sur le sujet, après une journée marathon où Volodymyr Zelensky a été ovationné par les 27. Des applaudissements et des promesses, mais pas d'engagement ferme, en particulier sur les avions de chasse.

"Dans aucun cas des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent parce qu'il y a des délais de livraison et de formation incompressibles pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins", a affirmé le président français.

La France a donné 7,4 milliards d'euros à l'Ukraine

Emmanuel Macron continue malgré tout à soutenir l'Ukraine. Depuis le début du conflit, sur les 67 milliards d'euros envoyés à Kiev par l'Union européenne, la France en a donné 7,4 milliards, essentiellement en aide militaire. C'est ce qui ressort d'une étude du Kiel Institutes qui quantifie les choses. Les 30 canons Caesar coutent 5 millions d'euros l'unité, par exemple. Est-ce que cette importante contribution française à l'effort de guerre ukrainien a permis de redorer l'image d'Emmanuel Macron et de la France, qui était jusque-là jugée un peu radine par les Ukrainiens ?

Très clairement, le Macron scepticisme est en train de s'effacer et n'a plus rien à voir avec les sentiments de l'année dernière ou les propos du président sur la nécessité de préserver la Russie mettaient hors d'eux les Ukrainiens. Ce vendredi matin, dans les rues fraîches de Kiev, la présidence française est redevenue une amie.

"Si les relations entre nos présidents sont bonnes et qu'elles le restent, c'est très bien"

"Si les problèmes sont résolus maintenant, c'est très bien. Parce que de l'aide, il en fallait avant et il en faut encore maintenant. Franchement, si les relations entre nos présidents sont bonnes et qu'elles le restent, c'est très bien", explique un Ukrainien. "Je n'avais pas de doute car on a besoin de paix pour éviter l'embrasement. Alors nous sommes très contents. Bonne santé à Macron", ajoute une habitante de Kiev.

Des paroles impossibles à entendre auparavant. Mais il reste bien sûr l'attente des décisions sur des livraisons d'avions, considérés ici comme indispensables pour retenir et repousser l'armée russe.