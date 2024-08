Guerre en Ukraine : 65 drones et missiles russes abattus, quatre morts

L'Ukraine a annoncé mardi avoir abattu cinq missiles et 60 drones russes au cours d'une seconde nuit consécutive d'attaque aérienne massive, qui a fait au moins quatre morts. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré 91 "engins d'attaque", à savoir dix missiles de différents types et 81 drones Shahed de conception iranienne, au lendemain de la plus grosse vague de frappes aériennes depuis des semaines.

Opérations de secours en cours

"Malheureusement, malgré le travail efficace de notre défense aérienne, quatre personnes ont été tuées et 16 blessées", a dit mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram. "Les crimes contre l'humanité ne peuvent être commis en toute impunité", a-t-il ajouté, accusant Moscou d'avoir visé "les civils et les infrastructures". Les quatre morts ont été enregistrées dans les régions de Zaporijjia et de Kryvyï Rig, dans le sud-est de l'Ukraine.

"Les opérations de secours sont en cours sur les sites des frappes et des chutes de débris dans les régions d'Ukraine qui ont été attaquées par la Russie la nuit dernière", a assuré Volodymyr Zelensky. Lundi, des frappes "massives" de missiles et drones russes avaient déjà visé les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, faisant déjà au moins quatre morts et obligeant les autorités à imposer des coupures de courant.

"La plus grosse attaque de missiles" depuis le début de la guerre

Quinze régions avaient été ciblées par la campagne de bombardements qui, selon le président Zelensky, avait impliqué "au moins 127 missiles et 109 drones", en faisant "l'une des plus importantes attaques russes" selon lui.

L'armée ukrainienne avait alors abattu 201 de ces 236 engins, avait indiqué Mykola Olestchouk, commandant des forces aériennes ukrainiennes, en dénonçant "la plus grosse attaque de missiles" depuis le début de la guerre. Volodymyr Zelensky a appelé lundi les Occidentaux à autoriser son pays à utiliser leurs armes à longue portée contre la Russie, ce que ces derniers refusent pour l'heure.