Ukraine : des attaques russes sur l'ensemble du territoire font trois morts, 15 régions touchées

Au moins sept explosions ont retenti lundi matin au-dessus de la capitale ukrainienne Kiev, ont constaté des journalistes de l'AFP, alors qu'une d'alerte nationale est en vigueur contre les attaques aériennes russes. Les gouverneurs des régions méridionales d'Odessa et Zaporijjia ainsi que celui de la région de Kharkiv (nord-est) ont fait état sur Telegram d'explosions et ont appelé les habitants à se mettre à l'abri.

La Russie a utilisé plus de 100 missiles et une centaine de drones suicide, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Plus de 100 missiles de différents types et une centaine de 'Shahed' (drones suicide, ndlr)" ont été utilisés dans "l'une des plus importantes attaques" russes contre le pays, a dit Volodymyr Zelensky dans un communiqué sur Telegram.

>> LIRE AUSSI - Volodymyr Zelensky revendique des «avancées» ukrainiennes dans la région russe de Koursk

Des sites énergétiques ciblés

"Un immeuble d'habitation a été endommagé dans une attaque de l'ennemi à Loutsk", a affirmé le maire de cette ville du nord-ouest, Igor Polishchuk, précisant qu'une personne y avait trouvé la mort. Un peu plus tôt, une attaque contre une installation industrielle dans la région centrale de Poltava a blessé cinq personnes, a déclaré le gouverneur Filip Pronin. L'opérateur énergétique ukrainien DTEK a par ailleurs annoncé quelques pannes d'électricité.

Des chaînes Telegram ont fait état d'explosions dans d'autres régions du pays, notamment dans la ville de Loutsk (nord-ouest), où des responsables ont déclaré qu'une attaque avait endommagé un immeuble d'habitation. La Russie a également pris pour cible des sites de production énergétique dans la région de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine, ainsi que dans 15 régions, provoquant des pannes partielles, a annoncé le gouverneur régional, Maksym Kozytsky, sur Telegram. Ces attaques s'inscrivent dans une campagne plus large de bombardements russes meurtriers de l'Ukraine tôt lundi.

>> Plus d'informations à suivre…