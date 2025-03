Grippe aviaire : réapparition d'une souche transmissible à l'homme dans un élevage aux Etats-Unis

L'Organisation mondiale de la santé animale a confirmé ce lundi des cas de grippe aviaire de type H7N9 dans un élevage de poulets aux Etats-Unis. Dans l'élevage concerné, 47.600 poulets ont été abattus et une "enquête épidémiologique approfondie" est menée par l'inspection sanitaire américaine.

Des cas de grippe aviaire de type H7N9, une des principales souches à l'origine des contaminations humaines, ont été confirmés dans un élevage de poulets aux Etats-Unis, déjà confrontés à une flambée de H5N1, indique lundi l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"La présence de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H7N9 de la lignée nord-américaine liée aux oiseaux sauvages a été détectée dans un lot commercial de reproducteurs de poulets de chair dans le Mississippi", dans le comté de Noxubee, est-il précisé dans le rapport.

Plus de 47.600 poulets abattus dans l'élevage concerné

Les analyses ont été confirmées la semaine dernière. La dernière détection de cette souche aux Etats-Unis remontait à août 2017. Une autre souche, H5N9, a aussi été identifiée pour la première fois dans le pays fin janvier.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plus de 47.600 poulets ont été abattus dans l'élevage concerné et "le service d'inspection sanitaire des animaux et des plantes (APHIS) du ministère américain de l'Agriculture, en collaboration avec les responsables de la santé animale et de la faune sauvage des États, mène une enquête épidémiologique approfondie et une surveillance renforcée en réponse à cette détection", ajoute l'OMSA.

Les souches H5N1 et H7N9, détectées respectivement en 1997 et 2013, ont été les principales à l'origine des cas humains de grippe aviaire, selon les Centres américains de contrôle et prévention des maladies (CDC). La souche H7N9 peut provoquer de graves problèmes respiratoires. Entre 2013 et 2021, le virus H7N9 a infecté 1.668 personnes et fait 616 morts, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un premier décès humain lié au virus en janvier

Les Etats-Unis font déjà face à une forte circulation de la souche H5N1 du virus chez les animaux, y compris chez les bovins, avec quelques dizaines de cas de transmission à l'humain, ce qui accentue les craintes d'une future pandémie. Cette crainte est par ailleurs renforcée par le manque de communication des autorités fédérales, qui ont suspendu plusieurs rapports épidémiologiques depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.

À lire aussi Grippe aviaire : une personne infectée par un bovin aux Etats-Unis

Le ministère américain de l'Agriculture, qui s'était séparé de certains employés dans le cadre des réductions d'effectifs demandées par l'administration Trump, a rappelé mi-février certains d'entre eux travaillant sur la lutte contre la grippe aviaire, selon des médias américains.

La suite après cette publicité

Le pays a recensé début janvier un premier décès humain lié au virus H5N1. Les quelques dizaines de cas humains enregistrés aux Etats-Unis, dont celui décédé, ont été causés par une exposition directe à un animal, et aucune transmission entre humains n'a été enregistrée.