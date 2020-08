Grèce : séisme de 5,1 au large de l'île d'Hydra, pas de victime

Une secousse tellurique de 5,1 est survenue lundi matin au large de l'île grecque d'Hydra, dans le golfe Saronique, près d'Athènes, selon l'Institut géodynamique d'Athènes. Aucune victime ni dégât n'a été rapporté, selon les autorités.

Une secousse ressentie dans la capitale

La secousse tellurique a eu lieu à 07h27 (04h27 GMT) à une profondeur de 90 kilomètres et a été ressentie dans la capitale grecque, selon l'Institut. La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques et les tremblements de terre y sont fréquents surtout en mer, le plus souvent sans faire de victime.

Le dernier séisme mortel, de magnitude 6,7, avait eu lieu sur l'île de Kos en mer Égée en juillet 2017, tuant deux personnes.