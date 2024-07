Glissements de terrain dans le sud de l'Inde: au moins 63 morts et 116 blessés hospitalisés

Des glissements de terrain survenus tôt mardi matin dans l'État du Kerala, dans le sud de l'Inde, ont fait au moins 63 morts, selon un nouveau décompte annoncé par le bureau du ministre des Finances et du Logement de cet État. Le cabinet de Krishnankutti Rajan a précisé à la presse que 116 personnes avaient été blessées dans ces glissements de terrain qui ont frappé le district de Wayanad.

"Des centaines de personnes sont potentiellement coincées"

De son côté, le ministre des droits d'accise de l'État du Kerala, M.B. Rajesh, a déclaré que plus de 250 personnes avaient été secourues jusqu'à présent, a rapporté le journal The Hindu. La ministre de la Santé de cet État, Veena George, avait indiqué plus tôt dans la journée à l'agence Press Trust of India que les hôpitaux avaient également pris en charge "de nombreux blessés". "Des centaines de personnes sont potentiellement coincées", a indiqué l'armée dans un communiqué, précisant qu'environ 225 soldats ont été déployés sur le site de la catastrophe pour participer aux efforts de recherche d'éventuels survivants.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a réagi sur le réseau social X, déclarant que ses "pensées vont à tous ceux qui ont perdu leurs proches" et que ses "prières vont aux blessés". Il a également assuré aux autorités locales de "toute l'aide possible" pour faire face à la situation. Son bureau a en outre indiqué que les familles des victimes seraient indemnisées à hauteur de 2.200 euros.

Le chef de l'opposition indienne Rahul Gandhi, qui représentait sous la précédente mandature le district de Wayanad au Parlement indien, a qualifié de "déchirante" l'ampleur de la dévastation. "Notre pays a été témoin d'une augmentation alarmante des glissements de terrain ces dernières années" et "il est urgent de mettre en place un plan d'action global pour faire face à la fréquence croissante des catastrophes naturelles", a-t-il ajouté.

Nouvelles précipitations attendues

L'agence de gestion des catastrophes du Kerala, qui a expliqué que des équipes de pompiers et des forces de sécurité de l'État participaient aux opérations de recherche et de sauvetage aux côtés de l'armée, a prévenu que de nouvelles précipitations et vents violents sont attendus dans la journée.

Les épisodes de moussons qui s'abattent sur l'Asie du Sud de juin à septembre offrent un répit dans la chaleur de l'été et sont essentiels pour reconstituer les réserves d'eau. Mais ils conduisent aussi à des inondations et glissements de terrain, à l'origine de dégâts matériels et de multiples décès, dont le nombre a augmenté ces dernières années, en particulier en raison du changement climatique, affirment des experts. Les barrages, la déforestation ou les projets de développement en Inde sont également des facteurs d'aggravation du bilan humain.

D'intenses tempêtes liées à la mousson s'étaient déjà abattues sur le pays au début du mois. Certains secteurs de la mégapole de Bombay ont été inondés, tandis que la foudre a tué au moins dix personnes dans l'État de Bihar (nord-est). Au Kerala, au moins 25 personnes ont été tuées dans des inondations et des glissements de terrain en 2021. En 2018, près de 500 autres avaient perdu la vie lors des pires crues recensées dans l'État depuis plus d'un siècle.