Giorgia Meloni reçoit Ursula Von Der Leyen et JD Vance à Rome

La première ministre italienne Giorgia Meloni a reçu ce dimanche 18 mai la présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen et le vice-président américain JD Vance. Une entrevue centrée sur les relations entre l'UE et les États-Unis. Les trois personnalités politiques ont également assisté place Saint-Pierre à la messe inaugurale du pape Léon XIV.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni va recevoir à 13H30 GMT la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le vice-président américain JD Vance, a annoncé son gouvernement.

Les entretiens seront "centrés sur les relations entre l'UE et les Etats-Unis", a-t-il précisé dans un bref communiqué, alors que la guerre douanière fait rage entre les deux blocs. Giorgia Meloni, JD Vance et Ursula Von der Leyen ont tous trois assisté dimanche matin place Saint-Pierre à la messe inaugurale du pape Léon XIV.

Au cours de cet entretien seront aussi abordées "les principales questions à l'ordre du jour de l'agenda international", dont évidemment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux jours après les premiers pourparlers directs entre les deux belligérants à Istanbul. Volodymyr Zelensky, également présent à Rome, a échangé une poignée de mains avec JD Vance, leur première rencontre depuis leur altercation à la Maison Blanche le 28 février.

Menace de taxe sur les voitures et avions américains

La rencontre trilatérale de dimanche pourrait préparer la voie à une première entrevue très attendue entre Ursula Von der Leyen et le président américain Donald Trump, qui a soumis l'UE à plusieurs barrières douanières, notamment de 25% sur l'acier, l'aluminium et les automobiles, et de 10% pour la plupart des autres biens exportés.

L'UE a menacé en retour de taxer les voitures et avions américains en cas d'échec des négociations sur les droits de douane américains. Le 9 mai, Donald Trump, qui ne cache pas son peu de goût pour l'Union européenne et ses institutions, a dit espérer rencontrer la "fantastique" présidente de la Commission.

Interrogé dans le Bureau ovale sur les discussions avec les 27, Donald Trump n'est pas rentré dans les détails mais s'est dit persuadé que l'UE voulait "vraiment conclure un accord". "Tout le monde veut conclure un accord avec les Etats-Unis", a-t-il ajouté.

Le président américain et la présidente de la Commission européenne avaient brièvement échangé le 26 avril à Rome en marge des obsèques du pape François, et convenu de se rencontrer à une date ultérieure.