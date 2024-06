Giorgia Meloni qualifie de «propagande» les propositions de Poutine sur la paix en Ukraine

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a rejeté samedi comme de la "propagande" les propositions du président russe Vladimir Poutine pour négocier la paix avec l'Ukraine. "Il ne me semble pas particulièrement efficace, comme proposition de négociation, de dire à l'Ukraine qu'elle doit se retirer de l'Ukraine", a ironisé Giorgia Meloni lors de la conférence de presse de clôture du sommet du G7 qui s'est tenu dans le sud de la péninsule.

"Cela ressemble davantage à une initiative de propagande"

"Cela ressemble davantage à une initiative de propagande", a-t-elle ajouté. Plus tôt dans la journée, le chancelier allemand Olaf Scholz avait estimé que les revendications formulées par le président russe revenaient à "dicter" la paix. Vladimir Poutine a de facto fixé vendredi la reddition de l'Ukraine comme condition pour des pourparlers. Il a réclamé que Kiev abandonne son ambition de rejoindre l'Otan et retire ses forces des régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia, revendiquées par la Russie.

Ces prises de position sont intervenues alors qu'a débuté samedi en Suisse le premier sommet sur la paix en Ukraine, sans la Russie. Kiev a également évoqué cette semaine la possibilité d'un deuxième sommet avec la participation d'une délégation russe qui recevrait un "plan commun" présenté par les participants, selon des propos du chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.