Gaza : la cheffe de la diplomatie européenne en Israël et dans les territoires palestiniens lundi

Alors que l'armée israélienne a entamé une offensive à Rafah, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, se rend lundi en Israël et dans les territoires palestiniens pour rencontrer les principaux responsables politiques. Elle souhaite "appeler à un retour immédiat à la mise en œuvre intégrale de l'accord de cessez-le-feu".

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas se rend lundi en Israël et dans les territoires palestiniens afin de réclamer un "retour immédiat" à l'accord de cessez-le-feu, ont annoncé ses services dans un communiqué dimanche.

Kaja Kallas va successivement rencontrer les autorités israéliennes et palestiniennes et entend "appeler à un retour immédiat à la mise en œuvre intégrale de l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages". Elle veut aussi "rappeler l'importance d'un accès sans entrave" à l'aide humanitaire à la bande de Gaza.

L'armée israélienne a entamé dimanche une offensive à Rafah

En Israël, elle doit s'entretenir avec le président Isaac Herzog, le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, ainsi qu'avec le chef de l'opposition Yair Lapid. Côté palestinien, elle verra le président Mahmoud Abbas et le Premier ministre Mohammad Mustafa.

Les relations avec Israël divisent profondément les pays de l'Union européenne depuis la guerre dans la bande de Gaza, certains mettant en avant le droit d'Israël à se défendre, tandis que d'autres insistent sur la fin des combats et le droit des Palestiniens à un État. L'armée israélienne a entamé dimanche une offensive à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, tout en poursuivant ses opérations dans le nord, cinq jours après avoir rompu le cessez-le-feu avec le Hamas.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1.218 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP reposant sur des données officielles.

L'offensive lancée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a fait au total 50.021 morts, majoritairement des civils, selon un bilan fourni dimanche par le Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. La Défense civile, la principale organisation de secours dans ce territoire, a également fait état de plus de 50.000 morts. L'AFP n'a pas été en mesure de confirmer ces chiffres de manière indépendante.