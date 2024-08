France : mobilisation d'ex-otages pour appeler à la libération de trois Français détenus en Iran

Plusieurs ex-otages se rassembleront la semaine prochaine dans l'ouest de la France, aux côtés de l'association SOS OTAGES, pour appeler à la libération de trois Français détenus en Iran, et souligner "la gravité" de leur situation. Benjamin Brière (ex-otage en Iran), Mortaza Behboudi (journaliste, ex-otage en Afghanistan), Olivier Dubois (journaliste, ex-otage au Mali) et Pierre Legrand (ex-otage au Niger), seront présents les 24, 25 et 26 août à la Fête des Vieux Gréements, à Paimpol (ouest de la France) pour réclamer la libération du couple Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés en mai 2022 en Iran, ainsi que d'un Français prénommé Olivier dont le nom n'a pas été rendu public.

"Sensibiliser le grand public à la cause de ces otages d'État"

"Cette mobilisation vise non seulement à soutenir nos Français injustement emprisonnés, mais aussi à dénoncer les conditions inhumaines de détention auxquelles ils sont soumis", précise un communiqué du collectif de soutien à Cécile Kohler. Noémie Kohler, soeur de Cécile Kohler, et Sylvie Arnaud - mère de Louis Arnaud, otage en Iran libéré il y a peu - seront également présentes lors de cette mobilisation à Paimpol.

La fête des Vieux Gréements de Paimpol rassemble tous les deux ans plus d'une centaine de vieux trois-mâts ou autres bateaux historiques dans le port de cette ville bretonne. "Le rassemblement, qui se déroulera dans un cadre aussi symbolique que celui de la Fête des Vieux Gréements, mettra en lumière la gravité de la situation et l'urgence d'une action internationale", ajoute le communiqué. Il s'agit aussi de continuer à "sensibiliser le grand public en France à la cause de ces otages d'État", souligne l'association SOS OTAGES dans un communiqué.

Ne pas les oublier

"Les ex-otages et les membres des familles (des trois Français, NDLR) seront disponibles tout au long de ces trois jours de festival pour répondre aux questions des journalistes et du public". "On se mobilise pour qu'ils ne soient pas oubliés, mais aussi pour faire pression sur le gouvernement iranien qui voit tout ce qui se passe", a souligné lundi le comité de soutien à Cécile Kohler, dans une déclaration à l'AFP. "On espère que les otages entendront parler des mobilisations en France, pour les faire tenir et qu'ils gardent espoir, et qu'ils sachent que leurs familles et la France les soutiennent".

Cécile Kohler, enseignante de lettres modernes, a été arrêtée lors d'un voyage en Iran avec son compagnon Jacques Paris, le 7 mai 2022, officiellement pour "espionnage". Ces derniers mois, Noémie Kohler a fait part à plusieurs reprises de sa vive inquiétude quant à l'état de santé physique et psychologique de sa soeur.