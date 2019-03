Ford supprime plus de 5.000 emplois en Allemagne

Le constructeur automobile américain Ford a annoncé vendredi la suppression de plus de 5.000 postes en Allemagne sous forme de départs volontaires dans le cadre de son plan social européen présenté en janvier.

Départs à la retraite anticipée ou départs volontaires. Ford a indiqué à l'AFP avoir présenté vendredi à l'ensemble de ses employés, sans distinctions de sites, un programme de "départs à la retraite anticipée ou de départs volontaires" avec indemnité de licenciement. "Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la restructuration de Ford qui vise à rétablir le plus rapidement possible une activité rentable en Europe", a indiqué une porte-parole de Ford Allemagne.

Plus de la moitié des effectifs du groupe sont en Allemagne. Le constructeur n'a pas évoqué la fermeture de sites particuliers en Allemagne, ni chiffré d'autres suppressions d'emplois dans d'autres pays concernés par ce plan. Ford emploie plus de 24.000 personnes en Allemagne - un peu moins de 18.000 à Cologne, 6.000 à Saarlouis et environ 200 à Aix-la-Chapelle, sur un total de 53.000 en Europe.

En France, Ford est en plein bras de fer avec le gouvernement pour trouver une solution à la fermeture annoncée par le constructeur de l'usine de Blanquefort, près de Bordeaux, qui emploie 800 salariés.

Ce que prévoit le plan. La part de marché du groupe américain en Europe est tombée d'environ 11% en 2006 à 6,4% en 2018. La restructuration en cours vise à économiser 25,5 milliards de dollars (22,3 milliards d'euros) au total d'ici 2022, ce qui va passer par l'arrêt de la production des voitures compactes (berlines et citadines) en Amérique du Nord, des fermetures d'usines et des milliers de suppressions d'emplois en Europe