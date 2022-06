Finale de Ligue des champions : 5.000 témoignages recueillis par Liverpool

Les Anglais ne digèrent pas la version française des troubles de samedi soir lors de la finale de la Ligue des champions. L'UEFA a ouvert une enquête et le patron de Liverpool annonce que son club a déjà reçu plus de 5.000 témoignages en moins de 24 heures sur les incidents aux abords du Stade de France.

"C'est inacceptable"

Tous proviennent de supporters qui ont assisté à la finale. Billy Hogan, le directeur de Liverpool, les a passés en revue et exige qu'ils soient inclus dans l'enquête indépendante de l'UEFA : "J'ai passé du temps à lire ces témoignages et honnêtement, je suis horrifié par la manière dont certains hommes, femmes, enfants ou même des personnes à mobilité réduite ont été traités de manière indiscriminée." Et de s'insurger : "C'est inacceptable et ça doit figurer dans l'enquête indépendante."

Selon ces témoignages, il n'y a pas eu que la violence policière avant le coup d'envoi. Certains supporters auraient également subi des agressions et des vols à la sortie du match. Le club de Liverpool, qui accuse le gouvernement français de diffuser de fausses informations sur les incidents, a écrit à la ministre des Sports et réclame des excuses pour ses fans.