Face à l'inaction des autorités, le comité de soutien de Boualem Sansal hausse le ton

Déjà plus de 243 jours que Boualem Sansal est enfermé dans les geôles algériennes. Le comité de soutien à l'écrivain franco-algérien se réunissait ce jeudi matin pour faire le point. Il dénonce le silence et l'inaction des autorités françaises et veulent désormais élargir la mobilisation à l'échelle internationale.