Explosions à Beyrouth : la France envoie plusieurs tonnes de matériel sanitaire

La France va envoyer un détachement de la sécurité civile et "plusieurs tonnes de matériel sanitaire" à Beyrouth, capitale dévastée par deux énormes explosions qui ont fait au moins 78 morts, a annoncé le président Emmanuel Macron sur Twitter. "Des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux. La France est déjà engagée", a ajouté le chef de l'Etat. Emmnuel Macron avait déjà assuré mardi soir son homologue libanais Michel Aoun du soutien de la France et annoncé l'achememinement de "secours et moyens français" à Beyrouth.

Au cours de l'entretien, le président a exprimé "son soutien et celui de la France au peuple libanais", a déclaré l'Elysée mardi soir. "Des secours et des moyens français sont en cours d'acheminement", a ajouté la même source sans autres précisions.

"La France se tient aux côtés du Liban"

Plus tôt dans la soirée, Emmanuel Macron avait exprimé sa "solidarité fraternelle avec les Libanais après l'explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth. La France se tient aux côtés du Liban. Toujours", dans un message rédigé en français et en arabe sur Twitter.

Corps gisant au sol, immeubles dévastés, carcasses de voitures: deux énormes explosions dans le port de Beyrouth ont fait mardi au moins 73 morts et 3.700 blessés, et provoqué des scènes de dévastation et de panique dans la capitale libanaise, déclarée ville "sinistrée".