EXCLUSIF - (Re)vivez les 70 ans de règne d'Elizabeth II avec les archives d'Europe 1

EXCLUSIF

70 ans de règne, en archives. Alors que les festivités du jubilé de platine d'Elizabeth II battent leur plein dans le royaume où flotte l'Union Jack, Europe 1 a décidé d'ouvrir ses archives pour vous raconter les sept décennies sur le trône de la fille de George VI dans un document exclusif intitulé God save the Queen. Un jubilé d'autant plus particulier que jamais aucun souverain britannique n'a régné aussi longtemps qu'Elizabeth II. Il est peu probable qu'un autre atteigne une telle longévité : Charles, le prince héritier a 73 ans, qui prend de plus en plus le relais, et son fils William bientôt 40.

Un jubilé historique

Invité d'Europe 1, le spécialiste de la royauté, Stéphane Bern, a d'ailleurs rappelé que "dans deux ans, elle dépassera le record de notre souverain Louis XIV". Pour ce jubilé, fanions, drapeaux et portraits géants ont été accrochés dans les rues de tout le Royaume-Uni. Les vitrines sont remplies de souvenirs et les ventes d'alcool et de gâteau typiquement "british" ont explosé. Buckingham Palace a confirmé que la reine allumerait dans la soirée, à distance, depuis le château de Windsor où elle réside, une sculpture en forme d'arbre de 21 mètres de haut située devant le palais de Buckingham.