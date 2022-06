Absence d'Elizabeth II au jubilé : «Elle ne supporte pas qu'on la voit en position de faiblesse»

Au premier jour de son jubilé de platine pour célébrer ses 70 ans de règne, la reine Elizabeth est apparue jeudi sous les acclamations des dizaines de milliers de personnes massées près de Buckingham palace. La famille royale britannique se retrouve ce vendredi pour une messe célébrant les 70 ans de son règne historique mais la souveraine de 96 ans n'y participera pas, apparemment fatiguée par le premier jour des festivités. Invité de Dimitri Pavlenko et en direct depuis Londres, le présentateur d'Europe 1 Stéphane Bern, spécialiste des familles royales, a estimé que le bulletin de santé de la reine n'est pas un secret d'Etat, mais qu'elle ne veut pas "se montrer dans une situation de faiblesse".

"L'incarnation de la nation britannique"

"La reine Elizabeth incarne la nation britannique et elle ne veut pas donner le sentiment qu'elle n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions régaliennes", a-t-il posé. "C'est elle qui signe les lois, c'est elle au nom de qui on nomme les juges, on rend aussi la justice en son nom. Et elle ne supporte pas que l'on puisse la voir en situation de faiblesse, or elle est apparue jeudi assez fragile", a encore estimé Stéphane Bern.

Pour l'animateur, en justifiant d'un "certain inconfort" ressenti au premier jour du jubilé, la famille royale cherchait en effet une explication "pour dire qu'elle ne pourrait pas assister pendant une heure et demi à un office religieux célébré en la cathédrale Saint-Paul ce vendredi matin".

Record de longévité pour Elizabeth II

Stéphane Bern a également rappelé que la reine Elizabeth II détient le record de longévité. "Ce jubilé est l'occasion unique pour les Britanniques de célébrer leur reine mais aussi de célébrer l'Histoire. Il y en a eu d'autres, comme celui de la reine Victoria qui a fêté ses 50 ans puis 60 ans de règne. Et puis George V qui avait fêté ses 25 ans de règne. Mais il n'y a pas eu de souverain avec une longévité aussi importante", a-t-il détaillé. "Dans quelques jours elle deviendra le souverain ayant régné le plus longtemps dans l'Histoire du monde, et dans deux ans elle dépassera le record de notre souverain Louis XIV."