Eurovision : le concurrent néerlandais privé de répétition

Joost Klein, le représentant des Pays-Bas, ne répétera pas vendredi soir sa chanson "Europapa" lors de l'importante générale à la veille de la finale de l'Eurovision, l'organisation évoquant un "incident". "L'enquête sur un incident présumé impliquant Klein n'est pas encore terminée", a indiqué l'association d'audiovisuel public néerlandaise (AVROTROS). "Cela signifie que Joost n'est pas autorisé à répéter ce soir", après n'avoir déjà pas participé à une première répétition dans l'après-midi, a-t-elle précisé, indiquant être en "pourparlers permanents" avec l'Union européenne de radiodiffusion (UER), qui chapeaute le concours.

"Cela n'est jamais arrivé"

Les jurys professionnels des 37 pays participants évalueront de ce fait une performance antérieure du Néerlandais. "Nous enquêtons actuellement sur un incident qui nous a été signalé concernant l'artiste néerlandais. Il ne répétera pas jusqu'à nouvel ordre", avait indiqué dans l'après-midi l'Union européenne de radiodiffusion (UER), qui chapeaute le concours, sans donner plus de détails sur la nature de l'incident. "Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire du Concours Eurovision de la chanson", selon la correspondante du média public néerlandais NOS à Malmö, où doit se tenir samedi la finale en Suède.

La 68ème édition de l'Eurovision, une compétition de chansons qui se veut apolitique, est marquée par les polémiques autour de la participation d'Israël, qualifié pour la finale, sur fond de guerre à Gaza. A Malmö, quelque 12.000 personnes ont manifesté jeudi contre l'entrée d'Israël dans la compétition. Lors de la première répétition vendredi, Joost Klein a défilé avec les autres participants au concours, mais n'est ensuite pas monté sur scène quand son tour est arrivé.

A l'issue de la demi-finale jeudi soir, le jeune homme de 26 ans avait marqué son désaccord d'être placé à côté de la représentante israélienne Eden Golan, recouvrant notamment son visage du drapeau néerlandais à plusieurs reprises. Avec son costume bleu klein aux larges épaulettes et ses cheveux peroxydés, il interprète "Europapa", un hymne à l'Europe et à l'unité. D'après la télévision publique SVT, l'"incident" mentionné par l'UER serait une confrontation entre Joost Klein et un photographe.