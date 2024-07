Europe 1 et vous - «Les Américains ont deux candidats qu'ils ne veulent pas», alerte notre correspondante aux États-Unis

Joe Biden a bataillé de plus belle jeudi lors d'une longue conférence de presse, plutôt maîtrisée bien qu'obscurcie par des lapsus spectaculaires, mais sa candidature à un second mandat reste précaire. Le président américain avait à peine bouclé une heure d'échanges avec les journalistes que deux démocrates supplémentaires lui ont demandé de céder la place. De son côté, Donald Trump a déversé un torrent d'invectives contre son rival démocrate Joe Biden. "Les Américains ont deux candidats qu'ils ne veulent pas", a déclaré la correspondante aux États-Unis, Anne Toulouse, lors de l'émission Europe 1 et vous.