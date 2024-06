Euro 2024 : un homme attaque la police avec une pioche en marge d'une rencontre à Hambourg

La police de Hambourg en Allemagne a indiqué dimanche avoir blessé par balles un homme qui menaçait de s'en prendre à des membres de forces de l'ordre avec une pioche et un cocktail Molotov dans la ville, en marge d'un match de l'Euro.

"L'agresseur est sorti d'un café et a menacé des policiers"

Toutefois, "il n'y a aucun élément montrant qu'il y ait un lien avec le football" et le match prévu dans l'après-midi dans la ville hanséatique entre les Pays-Bas et la Pologne, a précisé à l'AFP un porte-parole de la police locale, Thilo Marxsen. Pour une raison encore inconnue, "l'agresseur est sorti d'un café et a menacé des policiers", a-t-il ajouté. Les forces de l'ordre ont fini par lui tirer dessus et "par le blesser à la jambe", a encore dit le porte-parole, indiquant que l'agresseur avait été hospitalisé.

Hambourg fait partie des villes où se déroulent les matches de l'Euro de football. La rencontre entre les Pays-Bas et la Pologne est prévue dimanche à partir de 15H00 et un important dispositif policier a été déployé. L'agression s'est déroulée près de l'avenue très touristique Reeperbahn, à un peu plus d'un kilomètre de la "Fan zone" installée par les autorités dans un parc de la ville.