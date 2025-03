États-Unis : Trump dément que Musk sera briefé au Pentagone sur une éventuelle guerre avec la Chine

D'après le New York Times, les plans américains en cas de conflit avec Pékin seraient présentés à Elon Musk au cours de sa visite au ministère de la Défense. Donald Trump dément totalement.

Le président américain Donald Trump a affirmé que son proche allié Elon Musk ne se rendait pas au Pentagone vendredi pour être briefé sur une éventuelle guerre avec la Chine, contrairement à ce que rapportent plusieurs médias, dont le New York Times.

"Ils ont dit, à tort, qu'Elon Musk allait au Pentagone demain (vendredi) pour être briefé sur une éventuelle 'guerre avec la Chine'. C'est d'un ridicule ! La Chine ne sera même pas mentionnée ou discutée", a écrit Donald Trump jeudi soir sur sa plateforme Truth Social.

Le New York Times, citant comme sources deux représentants américains, a avancé que les plans américains en cas de conflit avec Pékin seraient présentés à l'homme le plus riche de la planète au cours de sa visite au ministère de la Défense.

"Il s'agit d'une réunion informelle sur l'innovation"

Le patron de Space X et de Tesla a largement financé la campagne présidentielle de Donald Trump, qui l'a nommé à la tête d'une commission chargée de réduire drastiquement les dépenses publiques américaines. Le ministre de la Défense Pete Hegseth a confirmé qu'Elon Musk se rendrait bien vendredi au Pentagone, dans la banlieue de Washington, mais il a assuré que la Chine n'était pas à l'ordre du jour.

"Ce n'est pas une réunion sur les plans 'top secrets' d'une guerre contre la Chine. Il s'agit d'une réunion informelle sur l'innovation, l'efficacité et une production plus intelligente", a-t-il écrit sur X. "Je me suis rendu au Pentagone à de nombreuses reprises par le passé. Ce ne sera pas ma première", lui a répondu Elon Musk.

"Le New York Times est de la pure propagande", a dénoncé le multimilliardaire dans une autre publication dans la nuit de jeudi à vendredi. "J'ai hâte que ceux au Pentagone qui diffusent de façon malveillante de fausses informations au NYT soient poursuivis. Ils seront retrouvés".