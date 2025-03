États-Unis : Trump a signé un décret visant à «éliminer » le ministère de l'Éducation

Donald Trump a signé ce jeudi un décret permettant à la ministre de l'Éducation Linda McMahon de "commencer à éliminer le ministère une bonne fois pour toutes". Un projet soutenu par la droite et largement décrié par les démocrates.

Donald Trump a signé ce jeudi un décret visant à "éliminer" le ministère de l'Éducation, un projet attendu et applaudi par la droite américaine, mais qui ne peut être mené à son terme qu'avec l'aval du Congrès.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Au téléphone avec Zelensky, Trump propose de prendre «possession» des centrales électriques ukrainiennes

"Une bonne fois pour toutes"

Dans un salon de la Maison Blanche en partie transformé en salle de classe, entouré d'enfants assis derrière des pupitres d'écoliers, le président américain a étrillé l'institution fondée en 1979, dont le rôle aux États-Unis est relativement limité. Son décret donne à la Ministre de l'Éducation Linda McMahon la mission de "commencer à éliminer le ministère une bonne fois pour toutes", a dit Donald Trump. Elle a d'ores et déjà supprimé quelque 2.000 postes du ministère, la moitié de l'effectif total.

Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a immédiatement appelé les tribunaux à agir pour "mettre un terme au coup de force tyrannique" que représente selon lui ce décret, "l'une des mesures les plus destructrices et dévastatrices" jamais prises par Donald Trump. Un démantèlement complet relève du pouvoir parlementaire, mais le président américain et son allié Elon Musk ont déjà démonté d'autres structures fédérales sans attendre de feu vert des élus au Congrès.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le sénateur républicain de Louisiane Bill Cassidy a immédiatement annoncé sur X que "puisque le ministère de l'Education ne peut être fermé qu'avec l'accord du Congrès", il allait lui-même "soutenir l'objectif du président en introduisant un projet de loi pour y parvenir le plus vite possible."

Élèves boursiers

"Nous voulons rendre l'éducation aux États (américains), là où elle doit être", a encore dit Donald Trump, saluant les gouverneurs Ron DeSantis (Texas) et Greg Abbott (Texas), deux représentants de la droite radicale connus pour leurs positions très conservatrices en matière d'éducation.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les États-Unis dépensent plus pour l'éducation que tout autre pays (...) et pourtant nous sommes près du bas de la liste en termes de performance" scolaire, a-t-il déploré. L'argument a été réfuté par des experts, qui soulignent que les États-Unis ne sont pas si mal classés dans les tests internationaux. Plusieurs chercheurs appellent à prendre en compte également les effets de la pandémie de Covid-19 et des écrans sur les apprentissages.

Le président américain a précisé que les fonctions selon lui "utiles" du ministre seraient préservées, en particulier des bourses pour les enfants défavorisés et des aides pour les élèves en situation de handicap. L'offensive contre ce ministère s'inscrit aussi dans la volonté de Donald Trump de tailler dans les dépenses publiques.

La suite après cette publicité

L'impact de ce démantèlement annoncé n'est pas comparable avec ce qu'il serait dans un pays centralisé où l'éducation est gérée au niveau national, comme la France. Aux États-Unis, ce domaine relève déjà largement des autorités locales. Mais le rôle du ministère de l'Éducation américain n'est pas pour autant anecdotique. Les subventions fédérales jouent un rôle important pour les écoles situées dans des zones défavorisées sur le plan économique et social.

Guerres culturelles

Le ministère de l'Éducation ne peut pas être complètement démantelé sans l'adoption d'une loi nécessitant 60 votes au Sénat, où les républicains disposent actuellement de 53 sièges. Une initiative similaire visant à démanteler l'agence américaine de développement, l'USAID, a été jugée mardi "probablement" inconstitutionnelle par un tribunal fédéral.

La décision de Donald Trump suscite la colère d'élus démocrates, de syndicats d'enseignants ainsi que de nombreux parents qui l'accusent de mener une attaque inédite contre l'enseignement public, doublée d'une entreprise de promotion d'idées réactionnaires. "Monsieur le président, rendez-vous au tribunal" a écrit sur X Randi Weingarten, dirigeante du syndicat d'enseignants AFT.

La droite américaine, en particulier les mouvements évangéliques, accusent les écoles publiques d'endoctriner les enfants en diffusant des idées "woke". Ce terme péjoratif fourre-tout est utilisé pour dénoncer aussi bien des politiques de promotion de la diversité que des courants de recherche universitaire sur le genre ou les discriminations raciales.

Dans certains États conservateurs du Sud, des contenus pédagogiques ayant trait à l'esclavage ont été modifiés et des romans traitant d'homosexualité ou de racisme ont été retirés des bibliothèques scolaires.