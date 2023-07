Etats-Unis : qui pour gagner la cagnotte du Mega Millions de 1,05 milliard ?

1,05 milliard, c'est le montant de la cagnotte du Mega Millions, le loto américain, qui sera mise en jeu mardi prochain. Si celle-ci atteint un tel montant, c'est que personne n'a remporté les 940 millions de dollars du jackpot ce vendredi. C'est la quatrième cagnotte la plus élevée de l'histoire de ce jeu, le record étant de 1,5 milliard remporté en 2018.

Une chance sur 302 millions de gagner

Personne n'a trouvé les cinq numéros et le numéro complémentaire depuis plus de trois mois et la cagnotte atteint donc plus d'un milliard de dollars. Mais attention, pour empocher cette somme, il faut choisir de la recevoir en versement annuel pendant 29 ans. Sinon, si vous voulez tout percevoir en une fois, le montant n'est plus que de 528 millions de dollars et il ne faut pas oublier de payer ses impôts, environ 37% pour la taxe fédérale. Et dans certains États, vous devrez aussi payer une taxe supplémentaire d'environ 10%.

Car les Américains ne sont pas tous égaux devant la loterie. Les sommes gagnées varient en fonction du lieu de résidence et il y a même cinq États où le loto est interdit. C'est le cas en Alabama et dans l'Utah pour des raison religieuses mais aussi dans le Nevada. Et là, c'est pour ne pas faire concurrence aux casinos de Las Vegas. Mais alors, que peut-on faire avec 1 milliard de dollars ? Pourquoi pas s'acheter 35 avions de chasse ou une équipe de baseball ? Alors cela ne suffit pas pour s'offrir Buckingham Palace, estimé à 1,3 milliard. Mais cela peut permettre de se payer la Joconde. Evidemment, il faut d'abord gagner et les chances sont de une sur 302 millions.