États-Unis : au Congrès, Joe Biden défend son bilan après 100 jours à la Maison-Blanche

À la veille du cap symbolique des 100 jours de présidence, Joe Biden s'exprime ce mercredi aux États-Unis dans un discours très attendu. Il s'agira d'une première devant le Congrès pour le président américain. L'occasion pour lui de faire un premier bilan de son action, après un début de mandat mené tambour battant. Ainsi, plus de 40% de la population américaine a reçu une première dose d'un vaccin contre le Covid-19. L'économie repart et Joe Biden doit justement faire des annonces sur ce point.

Un plan de 1.800 milliards de dollars "pour les familles américaines"

Le président démocrate va décliner son "Projet pour les familles américaines". Celui-ci est ambitieux et suscite déjà la colère des républicains. Au total, le plan bénéficie de 1.800 milliards de dollars (1.000 milliards d'investissements et 800 milliards de réductions d'impôts pour la classe moyenne) afin de réduire les inégalités, améliorer l’accès à l’éducation et l’aide à l’enfance. Son financement devrait être assuré par des hausses d’impôts pour les très riches. Joe Biden proposera ainsi d'annuler les baisses d'impôts pour les plus riches votées sous Donald Trump, et d'augmenter les impôts sur les revenus du capital pour les 0,3% d'Américains les plus fortunés.

Avec ce nouvel exemple d'une présidence menée à gauche depuis trois mois, Joe Biden assume sa ligne réformatrice. Il veut replacer l’Etat au cœur de l’économie, comme en témoigne également son projet de modernisation des infrastructures doté de plus de 2.000 milliards de dollars.

Joe Biden aura besoin des votes des Républicains

Dans son discours, le dirigeant américain devrait également revenir sur son bilan : à commencer par sa promesse tenue concernant la campagne de vaccination avec 215 millions de doses injectées en 100 jours. Joe Biden sait toutefois qu’il va avoir besoin des voix des Républicains dans les prochains mois pour faire passer l'ensemble de son programme. Or les négociations avec l’opposition s’annoncent déjà difficiles sur l’immigration et les réformes de la police et du contrôle des armes à feu par exemple.

Aux Etats-Unis, le public sera clairsemé, mercredi soir, en raison du protocole sanitaire. Mais il y aura tout de même une image symbolique : celle de deux femmes assises juste derrière le président des Etats-Unis, Nancy Pelosi, la leader démocrate de la Chambre des représentants, et Kamala Harris, la vice-présidente américaine.