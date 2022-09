États-Unis : l'ouragan Ian prive un million de foyers d'électricité en Floride

L'ouragan Ian, considéré comme "extrêmement dangereux" par les autorités, a privé d'électricité plus d'un million de foyers en Floride mercredi, selon le site spécialisé PowerOutage, qui recense les coupures de courant. Ian, qui a touché terre dans l'après-midi dans le sud-ouest de l'Etat, a déjà causé d'importantes inondations et des rafales de vent très violentes.

L'ouragan causait mercredi "des submersions marines, des vents, et des inondations catastrophiques dans la péninsule de Floride", selon le centre. A Naples, dans le sud-ouest de la Floride, des images de la chaîne MSNBC montraient des rues complètement inondées et les voitures flottant au gré du courant. Plus d'un million de foyers étaient privés d'électricité à 16h30, heure locale, principalement autour de la zone dans laquelle Ian a touché terre, selon PowerOutage. Dans certains comtés de la côte, la majorité des habitants étaient sans courant, selon le site.

L'ouragan doit émerger dans l'Atlantique d'ici jeudi soir

Les rues de Punta Gorda, dans le sud de l'Etat, où quelques passants marchaient encore à midi, s'étaient soudainement vidées mercredi après-midi, alors que le ciel tournait au grisâtre et que les averses s'intensifiaient, ont constaté des journalistes de l'AFP. De forts vents arrachaient les branches de nombreux palmiers du centre, faisant même vaciller les poteaux électriques, le cyclone se trouvant encore à une quarantaine de kilomètres de la ville.

Le phénomène météorologique a déjà dévasté l'ouest de Cuba ces derniers jours, et doit ensuite se déplacer dans les terres au cours de la journée, et émerger au-dessus de l'Atlantique ouest d'ici à jeudi soir, d'après le NHC.