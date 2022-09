Ouragan Ian : comment la Floride s'est préparée aux violentes intempéries

La météo se déchaîne actuellement en Floride. Ce mercredi, un ouragan prénommé Ian et classé en catégorie 4 sur 5 s'écrase sur les côtes de cet État de l'est américain. Avec bien évidemment des conséquences catastrophiques pour les zones situées en première ligne, d'autant qu'il est désormais trop tard pour évacuer. Depuis plusieurs heures, des vents violents et des pluies intenses s'abattent sur la région.

Et cela va empirer dans les prochaines heures, avec des rafales atteignant 250 km/h dans le sud ouest de la Floride. La potentielle montée des eaux suscite une inquiétude toute particulière dans cette région dont les terres sont très proches du niveau de la mer. Aux alentours de 20 heures, heure française, le centre national des ouragans (NHC) faisait déjà état de "submersions marines" et d'"inondations catastrophiques". De plus, l'onde de tempête, c'est-à-dire l'eau poussée par l'ouragan, pourrait atteindre trois à cinq mètres de haut.

2,5 millions de personnes évacuées

Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a répété ce mercredi à quel point il fallait prendre Ian au sérieux. "Il s'agit vraiment d'une tempête majeure, une de ces tempêtes historiques qui laissent un souvenir indélébile. Ian va vraiment secouer les habitants du sud-ouest de la Floride et aura un impact profond sur notre État.

Ian va traverser la Floride d'ouest en est, et a touché terre dans la région de Sarasota, au sud de Tampa. Il ne devrait atteindre la métropole d'Orlando que jeudi. Au total, 2,5 millions de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer, l'équivalent des villes de Paris et Nice réunies. Pour tous ceux ayant fait le choix de rester, les autorités ont lancé des appels au calme et les ont enjoints à se préparer au maximum.

7.000 soldats de la Garde nationale mobilisés

Ces derniers jours, les habitants ont largement parcouru les magasins, à la recherche de provisions tandis que les commerces se renforçaient à l'aide de sacs de sable et de barricades. Alors que 7.000 soldats de la Garde nationale ont été positionnés pour intervenir dès le passage de l'ouragan, des premières coupures de courant ont déjà été recensés.

Par ailleurs, 23 migrants sont portés disparus au large de la Floride. "Quatre migrants cubains ont nagé jusqu'au rivage après que leur embarcation a coulé en raison du mauvais temps. Les garde-côtes du secteur sud-est ont lancé une opération de recherche et de secours pour 23 individus", a indiqué dans un tweet le chef de la police aux frontières du secteur de Miami, Walter Slosar