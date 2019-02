États-Unis : libéré du "shutdown", Donald Trump fait du golf avec Tiger Woods et Jack Nicklaus

Donald Trump n'a pas le blues, il a retrouvé le green. Après s'être plaint pendant le "shutdown" de ne pas avoir pu aller en Floride, le président américain s'y est rendu ce week-end et a renoué avec une de ses activités préférées : le golf.

Du golf avec deux légendes de ce sport. Le milliardaire républicain a tweeté samedi une photo de lui avec Tiger Woods et Jack Nicklaus, après que la Maison-Blanche eut annoncé qu'il avait joué avec deux des plus grandes légendes américaines du golf. Les trois hommes étaient réunis dans le club de golf de Donald Trump à Jupiter, dans le comté de Palm Beach, non loin de Mar-a-Lago, sa luxueuse résidence floridienne.

Great morning at Trump National Golf Club in Jupiter, Florida with @JackNicklaus and @TigerWoods! pic.twitter.com/mdPN4yvS8e — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 février 2019

C'est la première visite de Donald Trump en Floride depuis deux mois. Il devait se rendre à Mar-a-Lago pendant les vacances de Noël mais avait été contraint d'annuler son déplacement en raison du "shutdown" qui paralysait une partie de l'administration fédérale américaine. Pendant les 35 jours du "shutdown", il s'était à plusieurs occasions plaint d'être obligé de rester à la Maison-Blanche à Washington. Donald Trump s'est rendu en Floride vendredi soir et y restera jusqu'à dimanche soir, après avoir regardé le Super Bowl, la finale du championnat de football américain.