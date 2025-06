États-Unis : les Trump prêtent leur nom à un opérateur mobile et un smartphone

Ce lundi, la Trump Organization a annoncé le lancement d'un opérateur mobile et d'un smartphone portant le nom du président des États-Unis Donald Trump. L'opération, énième exemple de la diversification économique de la famille présidentielle, se fait via une société tierce, T1 Mobile LLC.

La Trump Organization a annoncé lundi le lancement d'un opérateur mobile et d'un smartphone portant le nom de la famille présidentielle, nouvel exemple d'une diversification économique à tout crin. L'opération se fait par le biais d'une société tierce, T1 Mobile LLC, qui commercialisera le 47 Plan, un abonnement téléphonique dont le nom fait référence à Donald Trump, 47ᵉ président des États-Unis.

Un abonnement 5G de 47.45 dollars par mois

Interrogées par l'AFP concernant les liens capitalistiques entre T1 Mobile et la Trump Organization ainsi qu'à des accords de licence, aucune des deux entités n'a donné suite immédiatement. Trump Mobile est un opérateur virtuel, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas de son propre réseau et va acquérir des capacités auprès des trois grands acteurs du secteur aux États-Unis, soit Verizon, AT&T et T-Mobile.

L'abonnement 5G sera de 47,45 dollars par mois, soit moins qu'une formule équivalente chez les opérateurs historiques, mais plus que celles offertes par les petits acteurs concurrents comme Boost Mobile, Metro (filiale de T-Mobile) ou Cricket. T1 Mobile va également mettre en vente, à partir du mois d'août, un smartphone à coque dorée baptisé T1, pour 499 dollars pièce, selon son site.

Sollicitée par l'AFP pour connaître le nom du sous-traitant qui va fabriquer l'appareil, T1 Mobile n'a pas donné suite dans l'immédiat. La jeune société précise sur son site que le smartphone sera conçu et réalisé aux États-Unis. L'entrée des Trump sur le marché de la téléphonie mobile est une nouvelle étape de la diversification enclenchée par la famille depuis 2021.

Donald Trump a lancé, début 2021, son propre groupe de médias, Trump Media and Technology Group (TMTG), qui contrôle le réseau Truth Social et va bientôt proposer des produits d'investissement. En septembre 2024, le clan Trump a apporté son soutien et son nom à une nouvelle plateforme de cryptomonnaies, World Liberty Financial, qui a créé, en avril, son propre stablecoin, une devise numérique adossée au dollar.

Par ailleurs, Donald Trump a introduit, quelques heures avant son investiture, une cryptomonnaie personnelle, le $TRUMP. Même si les intérêts économiques, participations et contrats de licence de l'actuel président ont été logés dans un trust géré par son fils ainé, de nombreux observateurs s'inquiètent de possibles conflits d'intérêts.